قراءات وندوات في مهرجان القيروان للشعر العربي

الشارقة (الاتحاد)
تنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان القيروان للشعر العربي في تونس يوم الخميس المقبل، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية التونسي، ووالي مدينة القيروان توفيق الورتاني، ويشارك فيها كوكبة من أبرز الشعراء في تونس. أعلن ذلك عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأضاف: إن بيت الشعر القيرواني هو أحد بيوت الشعر التي تم تأسيسها ضمن المبادرة التي أطلقها ورعاها صاحب السمو حاكم الشارقة، وإن المهرجانات التي تقام ببيوت الشعر في المدن والعواصم العربية سنوياً تعتبر تتويجاً لعطاء العام، وترسيخاً لاستمرارية المشروع الثقافي والنهضوي العربي الذي يكرس ضرورة الاهتمام بالهوية الثقافية والتي يعتبر الشعر أحد أبرز تجلياتها.
وتابع العويس: إن شارقة الثقافة، تعتبر مهرجانات الشعر العربي نموذجاً مميزاً في التآخي المعرفي والثقافي والإبداعي، من خلال ما يقدمه شعراء وأدباء الوطن العربي، معبرين عن تجاربهم وعروبتهم ونهضتهم.
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