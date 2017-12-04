تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة في «أيام الشارقة المسرحية»

الشارقة (الاتحاد)

في إطار التحضير لاستقبال الدورة 28 من أيام الشارقة المسرحية عقدت اللجنة العليا المنظمة للتظاهرة التي ستنظم في شهر مارس المقبل، اجتماعاً موسعاً في قصر الثقافة، برئاسة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة ومدير (الأيام)، وفي حضور أعضائها: إسماعيل عبدالله ويحيى الحاج وأحمد الجسمي وعبدالله راشد ومحمد جمال.

واستعرض الاجتماع طلبات الفرق المسرحية الراغبة في المشاركة، كما اطلع على التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنظيمية لـ«الأيام» التي تكونت بموجبها لجنة فنية لإجازة النصوص، واقتصر عمل لجنة «المشاهدة والاختيار» على معاينة واحدة للعرض تحدد بعدها صلاحيته للمشاركة في «الأيام»، كما تحدد صلاحيته بين أن يشارك وينافس على جوائز المسابقة وبين أن يعرض على هامش المهرجان.

واتفق المجتمعون على تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة من الفرق حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017م عوضاً عن الأول من الشهر نفسه.