دورينا من دون كوزمين

الكابتن capitano.uae@gmail.com

ما صدقنا تفنش كوزمين من دورينا صار له سنين، وهو يفكر عمره عنده حصانة ومحد يقدر له، بس المهم أنه تفنش، الأسبوع اللي طاف قلتلكم إنه صاير طيب ومب مهتم، والحمد الله الإدارة سمعت الكلام واقتنعت، وخير ما اختاروا الكابتن مهدي ولد النادي والمدرب اللي بيرجع الفريق لوضعه، ومستعد أراهن أي حد أنه بدايته بتكون نار مع أول مباراة ومب حظ الوصلاوية أنه أول مباراة وياهم.

لا يزعلون الوصلاوية تراهم بروحهم قاعدين يفرطون بالمباريات وما دري الصدارة ثقيلة عليهم ولا ليما شي في خاطره، بعد قبل الانتقالات الشتوية، مثل ما خلانا مب عارفين ليش زعلان مع الانتقالات أول الموسم.

ودي بس أسولف عن فرق الصدارة بس عيمان وحتا ينرفع لهم العقال على هالمستوى الحلو اللي قاعدين يقدمونه بمدربين عرب مبدعين، وخاصة أيمن الرمادي اللي مسوي شعل عدل مع عيمان ولولا خربطة التحكيم أول الموسم كنا شفنا عيمان جدام وما قصر بصراحة سوى اللي عليه وزاد حماس الدوري بتعادله مع فرق المنافسة الوصل والوحدة، وخلانا نشوف دوري على نار في الدور الأول وافتكينا من سالفة متصدر لا تكلمني لأن الكل على أعصابه ومب قادر يقولها للحين وبطل الشتاء لقب ماله أهمية أظن هالموسم.

نرجع للمتصدرين وخاصة العين اللي مستغرب من كل المحللين اللي يبونه يلعب مثل برشلونة على حساب الفوز والنقاط!.. انتوا شو تبون فريق متصدر ويفوز ولا تبون استعراضات في الملعب عالفاضي؟

خل عنكم الكلام الزايد وعطوا الفريق حقه تراه متصدر مع الوصل تعرفون شو يعني متصدر يعني أحسن الفرق الموجودة والله لو أنا مدير النادي لأقول للمدرب سير ولا يهمك دامك تفوز ما عليك من حد.

آخر المنافسين الوحدة وما تعرف تحطه منافس ولا بس فريق يعجبك لعبه! قصوا عليه المحللين بأنه يلعب مباريات حلوة بس وين تبا تسير وانته مهاجمك تيجالي مايسجل، والغريبة أنه ولا مرة طلع من المباراة ولا يلس احتياط!.. ترى عندكم العكبري وكان زين شو ياكم ودرتوه، جربوه مره بدال تيجالي يمكن يمشي ترى الموسم اللي طاف كل حد كان يتكلم عنه أنه مهاجم المستقبل عطوه فرصة.

الجزراويين حمدالله عالسلامة رديتوا للدوري في الوقت المناسب قبل كأس العالم وعندكم الجوهرة مبخوت مبدع ما شاء الله عليه بس معقولة بتلعبون كأس العالم من دون الأجانب إلا رومارينيو، وين رشيدوف وديارا ليش مايلعبون؟ ولا أقول! برايكم ماشي فايده الحين.. الله يوفقكم في كأس العالم شدوا الحيل كلنا وياكم وبعد الكأس عندي وياكم كلمة راس.