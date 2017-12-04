فريد علي: سلوك ماجد ناصر «الوجه القبيح» لكرة القدم!

علي معالي (دبي)

رصد فريد علي الحكم الدولي السابق، العديد من الأخطاء التحكيمية في الجولة العاشرة، مع التركيز على ما قام به ماجد ناصر حارس شباب الأهلي دبي، وأنه يستحق الطرد في مباراة فريقه أمام الظفرة.

قال فريد علي: هناك دخول نطلق عليه «فادحاً» من لاعبي الفريقين، قبل أن يسجل الظفرة هدفه من ركلة الجزاء، حيث اقتحم اللاعبون المنطقة، وهنا يجب على الحكم حمد علي يوسف إعادة الركلة، وفي الدقيقة 64 غاب على الحكم، طرد ماجد ناصر على «السلوك المشين» الذي قام به بـ «دهس» لاعب الظفرة، والمفترض إشهار البطاقة الحمراء، واحتساب ضربة جزاء للظفرة، وهو ما لم يقم به الحكم، واستخدم ماجد «قوة زائدة» في التعامل مع لاعب الظفرة.

وأضاف: ما قام به ماجد ناصر من سلوك، أعتبره «الوجه القبيح» في كرة القدم، واختفت تماماً في ملاعبنا، رغم أن ماجد قام بها مرات عدة من قبل، وعاد إلى تكرارها في مباراة الظفرة، ومع ذلك لم يتم طرده في المباراة، والمفترض أن يطرد من الملعب بالكامل لـ «القوة الزائدة» مع «الوحشية».

وفيما يخص مباراة الإمارات ودبا الفجيرة، قال: هدف المباراة لمصلحة «الصقور» صحيح تماماً، وفي الدقيقة 75 خطأ لـ «النواخذة» وإنذار للاعب الإمارات، وكان يستحق الطرد وليس البطاقة الصفراء، وهي أعلى درجات «التهور» من اللاعب، وفي الدقيقة 95 ضربة جزاء غير محتسبة للإمارات.