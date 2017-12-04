7 مشاهد في الجولة العاشرة

معتصم عبدالله (دبي)

ما بين الاحتفالات بـ«يوم الشهيد، واليوم الوطني» اللذين زينا الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، مضى قطار البطولة، والتي صبت فيها نتائج الصدارة لمصلحة العين العائد إلى تشديد الخناق على الوصل، بفوزه على ضيفه النصر 2-1 في «قمة الجولة»، بينما تعثر «الإمبراطور» بالتعادل للجولة الثانية على التوالي، أمام حتا 2-2، وهي النتيجة ذاتها التي حسمت مواجهة الوحدة «الثالث» أمام مضيفه عجمان، فيما واصل الجزيرة «حامل اللقب» مسيرة التقدم الهادئ، ليحتل المركز الرابع، بعدما حقق الفوز الوحيد خلال الجولة «خارج القواعد» أمام الشارقة 2-1، ولم يشذ شباب الأهلي عن قاعدة مباريات الماضية، بالتعادل السادس على التوالي أمام الظفرة 1-1، في مباراة «الظهور الأخير» للروماني كوزمين المدير الفني لشباب الأهلي دبي، والمدرب الأكثر نجاحاً في دوري المحترفين، فيما حلق «الصقور» بالفوز أمام «النواخذة» بهدف ساشا العائد للتسجيل.

1 جمهور الوحدة «نفديك بالأرواح يا وطن»

تزينت مدرجات ملاعب الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، باحتفالات الجمهور بيوم الشهيد الذي صادف 30 نوفمبر، واليوم الوطني السادس والأربعين 2 ديسمبر، وحملت لوحة جمهور «العنابي»، عبارة «نفديك بالأرواح يا وطن»، في مباراة الفريق أمام عجمان، بالتزامن مع رفع قمصان بألوان الزي العسكري، في مدرجات استاد راشد بعجمان، بجانب ترديد السلام الوطني.

وشهدت مباريات اليوم الأول في الجولة، ارتداء لاعبي الفرق قمصان حملت شعار يوم الشهيد، والتي تزينت بعبارات «الإمارات بكم تفتخر».