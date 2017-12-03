مدرب أوراوا يرصد الجزيرة وأوكلاند

مراد المصري (دبي)

اكتفى أوراوا ريد دايموندز بالمركز السابع في الدوري الياباني، رغم نجاحه في حصد لقب دوري أبطال آسيا، ،المشاركة في كأس العالم.

وجاءت المباراة الأخيرة للفريق مخيبة للآمال، بالخسارة أمام يوكوهاما مارينوس بهدف، رغم حضور أكثر من 41 ألف متفرج إلى ملعب سايتاما للاحتفال بالفوز باللقب الآسيوي، إلا أن الأمور أخذت منحنى آخر.

وتوج كاواساكي فرونتال بلقب الدوري الياباني برصيد 72 نقطة، بفارق الأهداف عن كاشيما أنتلرز، فيما جمع أوراوا 47 نقطة في المركز السابع، وللمفارقة فإن أوروا توج بلقب الموسم الماضي بـ 72 نقطة.

وقدم تاكافومي هوري مدرب أوراوا اعتذاره للجماهير، وتعهد بأداء أفضل في المونديال، وقال: «أردنا الفوز في المباراة الأخيرة بالدوري، ورغم قتالنا لم ننجح في الخروج بنتيجة إيجابية، ونسعى حالياً لإعداد اللاعبين بأفضل صورة، ترقباً لكأس العالم، ونقوم بالتدريبات اللازمة».

واعترف المدرب بأن عدم معرفة هوية الفريق الذي يواجهه في كأس العالم لا يسهل الأمر عليه، لكنه يقوم برصد الجزيرة وأوكلاند سيتي، وقال: «يجب أن نواصل العمل والتحضيرات، ننتظر نتيجة المباراة ونتابعها بالطبع، ونبدأ بعدها التفكير في المنافس».