مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض الجزيرة، ممثل الإمارات في مونديال الأندية، تدريبه الأول في العين مساء اليوم، على ملعب أصحاب الهمم الذي تم تجهيزه بشكل خاص، ليكون مقراً لاستضافة تدريبات «فخر أبوظبي» خلال الاستعدادات للقاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح مونديال الأندية بعد غدٍ.

وغادر الجزيرة العاصمة أبوظبي مساء أمس عقب نهاية التدريب الذي قاده الهولندي تين كات مدرب الفريق، وشهدت حماساً شديداً من اللاعبين، خاصة الشباب الذين تم ضمهم لتعويض نقص الغيابات بسبب الإصابات.

واستمر التدريب لأكثر من ساعة، شمل اللياقة البدنية، بالجري حول الملعب، ومجموعة من الجمل التكتيكية من خلال تقسيمة بين اللاعبين، وخضع الرباعي المصاب مبارك بوصوفة ومحمد فوزي ومحمد جمال وفارس جمعة، لجلسة علاج مكثفة، تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق بغية لحاقهم باللقاء الافتتاحي.

وأصبح في حكم المؤكد غياب المدافع محمد فوزي عن لقاء أوكلاند سيتي، خاصة بعد إصابته بـ «شد» قوي في العضلة الضامة، خلال مباراة الشارقة الأخيرة بدوري الخليج العربي، ويحتاج إلى فترة علاج تتجاوز أسبوعين.