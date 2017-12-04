ابن حثلين: هدفنا الوصول بسباقات الهجن للعالمية

الوثبة (الاتحاد)
استقبل معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2018، أمس، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس نادي الإبل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بدعوة من معاليه لحضور فعاليات المهرجان وجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن.
ورحب معالي الشيخ سلطان بن حمدان، بالشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، مؤكداً أن وجوده والمشاركة في جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، لها أثر كبير على تطور رياضة الهجن في ظل العلاقات الطيبة التي تربط بين الأشقاء في الإمارات والسعودية.
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وقال: «رياضة الهجن تحظى برعاية كريمة من القيادات الرشيدة في البلدين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، أكد أهمية الارتقاء برياضة الهجن، ووجّه بإقامة سباقات خاصة للهجن في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز الثاني».
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