ابن حثلين: هدفنا الوصول بسباقات الهجن للعالمية

الوثبة (الاتحاد)

استقبل معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2018، أمس، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس نادي الإبل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بدعوة من معاليه لحضور فعاليات المهرجان وجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن.

ورحب معالي الشيخ سلطان بن حمدان، بالشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، مؤكداً أن وجوده والمشاركة في جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، لها أثر كبير على تطور رياضة الهجن في ظل العلاقات الطيبة التي تربط بين الأشقاء في الإمارات والسعودية.

من جهته، هنأ الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، الإمارات، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني السادس والأربعين، موجهاً الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على دعوته للوجود في هذا المحفل التراثي الكبير الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

وقال: «رياضة الهجن تحظى برعاية كريمة من القيادات الرشيدة في البلدين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، أكد أهمية الارتقاء برياضة الهجن، ووجّه بإقامة سباقات خاصة للهجن في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز الثاني».

وأضاف: «نسعى لمزيد من التطوير عبر التكاتف مع أشقائنا في الإمارات لدعم هذه الرياضة التراثية النبيلة، والمساهمة في وصولها للعالمية»، مشيراً إلى أن عودة الهجن السعودية للمشاركة في أشواط أصحاب السمو الشيوخ ستكون في أقرب وقت ممكن، كما ننتظر مشاركة أهل الإمارات في مزاينة الإبل بالمملكة، ودون شك هذه الرياضة تشهد طفرة كبيرة في القريب العاجل، وذلك للتلاحم الكبير بين المملكة والإمارات، ونعد معها ملاك الهجن بالكثير من الإنجازات التي سترتقي بها.