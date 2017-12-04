«البريميرليج» يقلق مدرب «البلجيك»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أوقعت قرعة كأس العالم 2018 منتخب بلجيكا أو «الشياطين الحمر» في مجموعة واحدة مع منتخب إنجلترا «الأسود الثلاثة»، ما جعل «روبرتو مارتينيز» المدير الفني غير متفائل كثيراً، ليس بسبب تخوفه من هذا المنتخب، وإنما لخوفه من التأثير السلبي للدوري الإنجليزي «البريميرليج» على عدد غير قليل من نجوم بلجيكا، الذين يتألقون في إنجلترا، وفي مقدمتهم صانع اللعب ورمانة ميزان المنتخب كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي.

وقال مارتينيز في حديث لصحيفة «ديلي تلجراف»، إن المعضلة الكبرى عند إعداد لاعبيه قبل انطلاق مونديال روسيا 2018 تتمثل في خروج اللاعبين من مسابقات أنديتهم الأوروبية، وكذلك من بطولة دوري الأبطال الأوروبي منهكي القوى، مع احتمال تعرض بعضهم لإصابات عضلية تؤثر على تأهيلهم وإعدادهم للمونديال.

وأضاف مارتينيز: النجوم البلجيك الكبار يلعب معظمهم في أندية كبيرة وفي بطولات دوري أوروبية كبيرة تستنفد جهودهم، ولكن الدوري الإنجليزي القوى والمثير هو الأكثر إنهاكاً للاعبين، ويؤثر بدرجة كبيرة على قواهم الذهنية والبدنية والنفسية، بسبب كثرة ضغوط المباريات فيه وعدم وجود فترات كافية للراحة.

وأشار مارتينيز إلى عدد من النجوم الدوليين البلجيكيين المؤثرين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي، فبخلاف دي بروين، هناك أيضاً روميلو لوكاكو هداف مانشستر يونايتد، وإيدن هازارد دينامو تشيلسي، وفينست كومباني لاعب السيتي، وموسى ديمبليه لاعب وسط توتنهام هوتسبير، وغيرهم.. فكل هؤلاء النجوم تستنفد طاقاتهم وجهودهم، وخاصة أن معظمهم يلعبون في أندية تنافس بقوة على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، كما تنافس أيضاً في الشامبيونزليج.