«تنفيذي» آسيوي الدراجات يبحث ترتيبات أنشطته

عماد النمر (دبي)

بحث المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات في اجتماعه الذي عقد في دبي برئاسة أسامه الشعفار رئيس الاتحاد، وبحضور أونكار سينج الأمين العام وأمارجيت داراشان المدير المالي والشيخ خالد بن حمد آل خليفة عضو مجلس الإدارة، العديد من الأمور التي تهم مسيرة الدراجة الآسيوية في المرحلتين الحالية والمقبلة، وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة بإقامة بطولتي الطريق والمضمار للعام الحالي المقرر إقامتهما في ماينمار وماليزيا.

كما تم وضع بنود الاجتماع الدوري المقبل لمجلس الإدارة وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية، إضافة إلى بحث كيفية الارتقاء بمستوى اللعبة في القارة الآسيوية والاهتمام بشكل أكبر بقاعدة اللعبة، ودعم جهود الاتحادات الأعضاء وحثها على تنظيم السباقات والطوافات لرفع مستوى اللاعبين واللاعبات وتأهيلهم للبطولات القارية والدولية.

وأكد الشعفار أن الاجتماع جاء إيجابياً ومثمراً، وتم خلاله وضع النقاط على الحروف في العديد من الأمور التنظيمية من أجل المصلحة العليا لمسيرة الاتحاد الآسيوي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً ملحوظاً للدراجة الآسيوية، في إطار سعينا الدؤوب لمواكبة الدراجة العالمية.