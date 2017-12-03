ملتقى «إيسبورت كونكت» يناقش قضايا البث والجمهور الرقمي

دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى إيسبورت كونكت- دبي» المختصة في مجال صناعة الرياضة، الذي أقيم بدعم مجلس دبي الرياضي في فندق العنوان بوليفارد وسط مدينة دبي بمشاركة نخبة من المتحدثين من كبار المختصين في جميع مجالات التنظيم والبث والترويج للأحداث الرياضية.

وشهد اليوم الثاني تنظيم جلسات حوارية واستعراضا لأهم النماذج في مجال التنظيم والبث وتوزيع حقوق النقل وتحقيق العائدات منها، وذلك بحضور أكثر من 150 شخصية من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع الرياضة والترفيه، تقدمهم ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسري فارما الرئيس التنفيذي لشركة إيسبورت كونكت المنظمة للملتقى.

وتناولت الجلسة الختامية موضوعا بعنوان «رياضات عالمية، جمهور محلي، وأحداث محلية»، وتحدث فيها بريت جوسبر الرئيس التنفيذي للرجبي العالمي، موراي بارنيت رئيس الرعاية العالمية والشراكات التجارية في الفورمولا-1، بن موركل من الدوري الأميركي للمحترفين واليستير كيركوود، العضو المنتدب لشركة «أن أف أل» البريطانية، وشملت حوارا عن تفاعل الجمهور المحلي مع الأحداث الحية وغيرها، وكذلك حقوق تنظيم وبث البطولات التي تملك الشركات العالمية حقوق بثها.

وحملت الجلسة الثالثة عنوان «البث والجمهور الرقمي»، وتحدث فيها جيري نيومان من «فيسبوك» وآرتي دباس، رئيس حقوق الإعلام والبث الرقمي في المجلس الدولي للكريكيت، وسانجاي رينا المدير العام لمجموعة فوكس الإعلامية، وكريستيان ليفاديوتي مؤسس ويلدموكا، حيث ناقشوا كيف تتغير استراتيجية الإذاعات الرياضية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى مع نمو السوق الرقمية، وكيف يمكن للرياضة والمذيعين استخدام منصات متعددة، والأدوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية لتوسيع نطاق الوصول والمشاركة مع الجمهور.

وفي اليوم الأول تحدث أدولفو بارا، العضو المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في رابطة الدوري الإسباني عن «بناء استراتيجية عالمية» للدوري الإسباني للمساعدة في مواجهة التحديات المالية وتحقيق عوائد للأندية المساهمة في الرابطة، كما تحدث في الجلسة أيضا فيرناندو سانز، المدافع السابق في صفوف ريال مدريد والذي يشغل الآن منصب المدير العام لعمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رابطة الدوري الإسباني التي تتخذ من دبي مقرا لها، وأحمد زكي، المدير الأول للاتصالات الحية في شركة الاتصالات المتكاملة «دو»، ومدير ومؤسس شركة انسبيراتوس حسين مراد لمناقشة «الشراكات التجارية مع رابطة الدوري الإسباني»، وحملت الجلسة الثانية عنوان «من الرعاية إلى الشراكة: ما الذي يريده الرعاة من الرياضة»؟