ملتقى «إيسبورت كونكت» يناقش قضايا البث والجمهور الرقمي

دبي (الاتحاد)
اختتمت بنجاح فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى إيسبورت كونكت- دبي» المختصة في مجال صناعة الرياضة، الذي أقيم بدعم مجلس دبي الرياضي في فندق العنوان بوليفارد وسط مدينة دبي بمشاركة نخبة من المتحدثين من كبار المختصين في جميع مجالات التنظيم والبث والترويج للأحداث الرياضية.
وشهد اليوم الثاني تنظيم جلسات حوارية واستعراضا لأهم النماذج في مجال التنظيم والبث وتوزيع حقوق النقل وتحقيق العائدات منها، وذلك بحضور أكثر من 150 شخصية من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع الرياضة والترفيه، تقدمهم ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسري فارما الرئيس التنفيذي لشركة إيسبورت كونكت المنظمة للملتقى.
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وحملت الجلسة الثالثة عنوان «البث والجمهور الرقمي»، وتحدث فيها جيري نيومان من «فيسبوك» وآرتي دباس، رئيس حقوق الإعلام والبث الرقمي في المجلس الدولي للكريكيت، وسانجاي رينا المدير العام لمجموعة فوكس الإعلامية، وكريستيان ليفاديوتي مؤسس ويلدموكا، حيث ناقشوا كيف تتغير استراتيجية الإذاعات الرياضية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى مع نمو السوق الرقمية، وكيف يمكن للرياضة والمذيعين استخدام منصات متعددة، والأدوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية لتوسيع نطاق الوصول والمشاركة مع الجمهور.
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