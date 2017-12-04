بركات يحصد كأس العمالقة

أم القيوين (الاتحاد)

اختتمت فعاليات الجولة الأولى من بطولة «عام زايد» لسباق السولو ريس التي نظمها نادي الإمارات موتوربلكس تحت رعاية الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس النادي، وأقيمت على مدى يومين بمشاركة عربية واسعة من أبطال الراليات في كل من السعودية وسلطنة عمان ومصر وسوريا ولبنان، وشهدت تنافساً كبيراً بين المشاركين، وسط حضور محبي السباقات الرملية.

وبدأ السباق بمرحلة استعراضية للمشاركين على حلبة «الأوتوكروس» في نادي الإمارات، ثم دارت منافسات السباق على مدار 3 مراحل انطلقت من حلبة «الأوف رود» في النادي إلى مسافة 150 كيلو داخل الصحراء بمنطقة مشرع بأم القيوين، والتي تتميز بتضاريس رملية طبيعية.

وفي نهاية السباق تم تكريم كل من المتسابقة المصرية أميرة بهاء بكأس العنصر النسائي، فيما حصل العماني هيثم الحديدي على كأس المتسابق المبتدئ، وحاز المصري أحمد بركات كأس العمالقة، ونال فريق بومر الإمارات كأس أفضل فريق محلي وتسلمه المتسابق مالك الكتبي، فيما حصل الفريق السعودي ماز ريسينج على كأس أفضل فريق أجنبي مشارك في السباق.

وبعد التكريم تم تتويج أبطال الجولة الأولى، وجاءت نتائج السباق كالتالي: فئة «اليو تي في تيربو» حصل على المركز الأول المتسابق راشد الشاوي الغفلي، محققاً أفضل زمن وقدره (2:19:37) ساعة، فيما حصل على المركز الثاني فيصل إبراهيم الذهب، بزمن وقدره (2:29:44) ساعة، وجاء ثالثاً أندريس بورقمان بزمن وقدره (2:34:28) ساعة.

أما في فئة «اليوتي في ستاندر»، فقد حصل على المركز الأول رشاد فرج بزمن قدره (2:12:30) ساعة، وجاء في المركز الثاني سيف عبدالله المهيري، بزمن وقدره (2:41:24) ساعة، وجاء بالمركز الثالث المتسابـق ألان نوفـل.

وفي فئة «جروب س فورويل» حصل على المركز الأول نوح بوحميد، محققاً أفضل زمن وقدره (2:43:18) ساعة، وحصل على المركز الثاني السعودي سلطان حسن سلطان، بزمن وقدره (3:15:42) ساعة، وجاء ثالثاً المتسابق حسن البلوشي، وبفئة «تي تو»، حصل عبدالله الشامسي على المركز الأول بزمن (3:18:27) ساعة، وفي فئة «تي ون» حصل المتسابق المصري تامر أبو السعد على المركز الأول بزمن (2:56:48) ساعة.