كافنديش يظفر بلقب سباق أبوظبي العين كلاسيك للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)
توج أسطورة الدراجات وبطل العالم السابق مارك كافنديش بلقب أول دورة لسباق أبوظبي - العين كلاسيك، الذي شهد مشاركة 120 من الدراجين المحترفين والهواة تنافسوا لمسافة 190 كم، حيث انطلق السباق عند المبنى الرئيس لشركة أدنوك في أبوظبي، وحتى الوصول إلى حديقة الجاهلي في مدينة العين.
حضر السباق معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان الظاهري المدير العام لشركة اتصالات أبوظبي.
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وقال كافنديش: «لقد كان يوماً رائعاً في ممارسة رياضة الدراجات والفوز ضاعف من قيمة المشاركة، كان شرفاً عظيماً لي التنافس مع هذه المجموعة الرائعة من الدراجين، سواء المحترفون والهواة، كما كان الطقس رائعاً مما له تأثير كبير على الأجواء الرائعة للسباق، أتطلع للمشاركة في سباق أبوظبي العين كلاسيك السنة المقبلة»
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يشار إلى أن السباق أقيم بتنظيم نادي أبوظبي للدراجات وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية شركة ضمان، اتصالات وأدنوك. وبوصفه حدثاً بارزاً لم يسبق له مثيل في الدولة، يحظى تحدي الكلاسيك بشعبية هائلة في رياضة الدراجات، مع وضع أبوظبي في تصنيف المدن المهتمة برياضة الدراجات للمحترفين والهواة على حد سواء.