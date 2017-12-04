كافنديش يظفر بلقب سباق أبوظبي العين كلاسيك للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

توج أسطورة الدراجات وبطل العالم السابق مارك كافنديش بلقب أول دورة لسباق أبوظبي - العين كلاسيك، الذي شهد مشاركة 120 من الدراجين المحترفين والهواة تنافسوا لمسافة 190 كم، حيث انطلق السباق عند المبنى الرئيس لشركة أدنوك في أبوظبي، وحتى الوصول إلى حديقة الجاهلي في مدينة العين.

حضر السباق معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان الظاهري المدير العام لشركة اتصالات أبوظبي.

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات: «نحن سعداء للغاية بنجاح بطولة أبوظبي - العين كلاسيك.، وكان هذا الحدث الأول من نوعه الذي تم تنظيمه حافلاً بالعديد من الإنجازات والكلاسيك إحداها، جميع المشاركين كانوا على كفاءة عالية، سواء المحترفون منهم والهواة، نعتزم أن يكون سباق الكلاسيك أحد أهم السباقات التي تقام في الإمارات، ويمثل تنظيم كل من تحدي الكلاسيك ومهرجان العائلات لركوب الدراجات فعالية رائعة لنادي أبوظبي للدراجات، لتكون جزءاً من احتفالات اليوم الوطني الـ 46 للدولة، نأمل أن يكون كل من شارك في السباق قد استمتع بوقت ممتع ووجد الحافز لكي يكون أحد راكبي الدراجات الجدد وتجربة رياضتنا الرائعة».

وقال كافنديش: «لقد كان يوماً رائعاً في ممارسة رياضة الدراجات والفوز ضاعف من قيمة المشاركة، كان شرفاً عظيماً لي التنافس مع هذه المجموعة الرائعة من الدراجين، سواء المحترفون والهواة، كما كان الطقس رائعاً مما له تأثير كبير على الأجواء الرائعة للسباق، أتطلع للمشاركة في سباق أبوظبي العين كلاسيك السنة المقبلة»

وفي اطار الاحتفالات باليوم الوطني، اختير البطل الأولمبي يوسف ميرزا، من فريق الإمارات، ليرتدي قميصاً رقم 46 وحل المتسابق الإماراتي في المركز الثاني، تلاه زميله المتسابق في فريق الإمارات روبرتو فيراري في المركز الثالث.وقال ميرزا: «لقد شعرت بشرف كبير لحصولي علي المركز الثاني مرتدياً قميصاً رقم 46، تزامناً مع احتفالنا باليوم الوطني الـ 46 لإماراتنا الحبيبة، والمشاركة في سباق على قدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية، حيث كان من المشجع جداً أن أمارس رياضتي المفضلة في مثل هذه الأجواء بأبوظبي والعين».ولدى فئة السيدات حلت الأيرلندية روزين توماس وجاءت في المركز 28 للترتيب العام، تبعتها ناتاشا ليسك من نيوزيلندا ثانية في تحدي السيدات وفي المركز 35 للترتيب العام.

يشار إلى أن السباق أقيم بتنظيم نادي أبوظبي للدراجات وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية شركة ضمان، اتصالات وأدنوك. وبوصفه حدثاً بارزاً لم يسبق له مثيل في الدولة، يحظى تحدي الكلاسيك بشعبية هائلة في رياضة الدراجات، مع وضع أبوظبي في تصنيف المدن المهتمة برياضة الدراجات للمحترفين والهواة على حد سواء.