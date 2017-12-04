الاستعراض الحر والرملي يلون رمال الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

حقق مهرجان اليوم الوطني في منطقة الظفرة وتل مرعب نجاحاً كبيراً طوال اليومين الماضيين، وجمع المهرجان عدداً كبيراً من السائقين في فئتي الاستعراض الحر والرملي بتنظيم نادي ليوا الرياضي.

وفي الاستعراض الحر أحرز المراكز الأولى في فئة تي كل من فارس الحمادي الذي انتزع اللقب، وحل في المركز الثاني محمد سعيد عبد الله، وثالثاً سالم صالح السعدي، في حين حل في المركز الأول بفئة إن محمد راشد النعيمي، وجاء ثانياً أحمد ناصر حميد، وحل في المركز الثالث حمد البلوشي.

وأشاد حمدان المزروعي، مدير نادي ليوا، بالنجاح الكبير والمشاركة القياسية في كل فئات الاستعراض وقال: «نجحنا في صناعة يومين رائعين، وجاءت الاحتفالية مميزة بألوان اليوم الوطني السادس والأربعين».

وشدد المزروعي على أهمية حضور النادي دوماً في كل المناسبات والأعياد الوطنية للدولة وقال: جاءت احتفاليتنا باليوم الوطني مميزة جمعت الشباب من كل أنحاء الدولة للمشاركة في التحدي، موضحاً أن نجاح النسخة الثانية سيكون عاملاً أساسياً لاعتماد المهرجان في السنوات المقبلة بشكل أساسي ضمن أجندة النادي.