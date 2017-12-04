الناموس «مشاغب»

رضا سليم (دبي)

أحرز غدير غلام البلوشي لقب النسخة الثالثة لماراثون اليوم الوطني للهجن الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 46، وخطف البلوشي الناموس على ظهر المطية «مشاغب» ليحصد الرمز وسيارة المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 1:05:00 ساعة، فيما جاء في المركز الثاني شقيقه شعفار غلام البلوشي، على ظهر «مولع»، فيما حصل على المركز الثالث خميس علي سعيد الملعاي.

حضر منافسات الماراثون وتوزيع الجوائز، سعاد إبراهيم بن درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعلي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، ومحمد عبدالله بن دلموك، مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للحدث.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، أن الماراثون جاء مختلفاً هذا العام، ونحن راضون عما حققه من نتائج وزيادة الاهتمام بالرياضات التراثية، وتعزيز التراث الوطني وتناقله بين الأجيال والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، وأوضحت أن الماراثون تحول إلى مهرجان سنوي، وسعدنا بالمنافسة القوية حتى الأمتار الأخيرة ووصول أكثر من 12 هجناً لخط النهاية في زمن متقارب، وهو ما يؤكد الحماس والمنافسة على المراكز الأولى.

ووجهت الشكر إلى جميع الجهات المعاونة في مقدمتهم نادي دبي لسباقات الهجن، وشرطة دبي والإسعاف وغيرهم من الخدمات المعاونة للسباق، وقالت:«ردة الفعل متميزة من جانب المتسابقين، لم نكن نتوقع أن نصل إلى هذا العدد من المشاركين، وهو ما يحفزنا على العمل في النسخ المقبلة لتطوير الماراثون بالشكل الذي يخدم جميع المتسابقين، وندرس حالياً أن نقيم مسابقات تأهيلية بين المشاركين لاختيار أفضل الهجن للمشاركة في الماراثون، إلا أن الفكرة لا زالت تحت الدراسة، ولكنها تدخل في نطاق تطوير السباق في النسخة المقبلة».