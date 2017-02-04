حفل «6 نجوم» لتتويج أبطال «إكس كات»

دبي (الاتحاد)

احتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمتسابقين المشاركين وأسرة الزوارق السريعة العالمية، مع ختام جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم 2017 والتي استضافها النادي على مدار ثلاثة أيام في اطار الاحتفالات باليوم الرياضي الوطني.

حضر الاحتفال حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة الفيكتوري تيم، ومحمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي، والدكتور رافئيلي كبولي رئيس الاتحاد الدولي، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي.

وتسلم طاقم زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي كأس المركز الأول في البطولة العالمية بحصوله على 174 نقطة، ومتفوقاً على منافسه المباشر زورق أستراليا بلو راو 8 والذي نال المركز الثاني برصيد 158 نقطة، فيما حصل زورق أبوظبي 6 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري على المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة العالمية برصيد 153 نقطة.

وحصل الثنائي الطائر سالم علي العديدي وعيسى آل علي أيضاً على المركز الأول في الترتيب العام لسباق أفضل زمن بـ 121 نقطة.