لوحات تراثية في سباق اليوم الوطني للتجديف

أبوظبي (الاتحاد)

توج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، أمس الأول، قوارب «الخزنة» و«جلفار» و«عمان» و«وادي السيجي» أبطالاً لـ «سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف» الذي نظمه نادي تراث الإمارات ضمن احتفالاته باليوم الوطني الـ 46 التي ينظمها برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي.

شهد السباق، الذي أقيم على كورنيش أبوظبي، سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، وسنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، وعبدالله محمد المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في النادي، ومنصور سعيد عمهي المنصوري نائب سمو المدير العام لمركز سلطان بن زايد، وسعيد عيسى الفلاحي مدير مكتب سمو المدير العام في النادي، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين والخبراء التراثيين في النادي، إلى جانب ملاك القوارب وحضور جماهيري وإعلامي مميز.

وهنأ الشيخ الدكتور هزاع والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين في السباق، وكرما أصحاب المراكز الأولى من أشواط السباق الأربعة.

وفاز القارب «الخزنة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالمركز الأول في منافسات الشوط الأول للسباق، بقيادة النوخذة محمد عبد العزيز وإشراف المسعود، في حين جاء القارب «وادي السيجي» لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي في المركز الأول من الشوط الثاني، بقيادة النوخذة سالم عبيد أحمد الزحمي، واحتل المركز الأول من الشوط الثالث القارب «عمان» لوزارة الشؤون الرياضية في سلطنة عمان، بقيادة النوخذة حميد سالم حميد البحري، أما الفائز الأول للشوط الرابع فحصل عليه القارب «جلفار» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وبقيادة النوخذة ناصر أحمد ناصر الشحي.

وكان الشيخ الدكتور هزاع والشيخ الدكتور خالد بن سلطان قد كرما في بداية الحفل الجهات الراعية والداعمة للسباق، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي - الراعي الماسي، وأبوظبي للإعلام - الراعي الإعلامي الرئيسي للسباق - وقناة الظفرة ودائرة التنمية الاقتصادية وقناة تي في فايف وشركة فلافرز.

وصاحب منافسات السباق واحتفالات القرية التراثية - الذي بثته قناة أبوظبي الرياضية الثانية على الهواء مباشرة - العديد من الفعاليات والأنشطة؛ إذ قدمت بعض الفرق الشعبية التراثية مجموعة من اللوحات الشعبية الفنية التي اشتملت على أهازيج وأغاني البحارة، ثم أدت فرق أخرى مشاركة لوحات شعبية تمثلت في العيالة والحربية.

وقدم طلبة مراكز النادي عروضاً للألعاب الشعبية، فيما حفلت القرية التراثية التابعة للنادي والتي احتضنت منصتها حفل تتويج الفائزين في السباق بالعديد من الفعاليات التراثية بين أركانها وأروقتها ومرافقها التي تعكس روح وحضارة الإمارات، حيث اعتادت القرية إثراء المناسبة كل عام ببرنامج خاص غني بالأنشطة العائلية والفعاليات التراثية التي تليق بالمناسبة الوطنية.وتميزت فعاليات السباق واحتفالات القرية باليوم الوطني بحضور جمهور غفير من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومئات السياح زوار الدولة، وسط فرحة غامرة بالمناسبة الغالية وانطلاق العروض الفنية والبحرية، واستعراض الطائرات في الجو فوق منطقة كورنيش أبوظبي.ورفع المشاركون في ختام حفل التتويج رسالة تهنئة ومحبة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، تقديراً لدعمه الرياضات البحرية في الدولة، خاصة سباق اليوم الوطني للتجديف الذي شكل عرساً بحرياً وطنياً يليق بالمناسبة العزيزة.