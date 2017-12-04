مدرب البرازيل يشكو «ضغوط السفر» في روسيا

ريو دي جانيرو (د ب أ)

أعرب المدرب تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن استيائه من قرعة بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، والتي أسفرت عن ضغوط كبيرة على فريقه بسبب طول مسافات السفر بين المدن، التي سيخوض فيها الفريق مبارياته بالبطولة.

وقال تيتي، في تصريحات إلى صحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية الرياضية: «لا أرحب بهذا، إنه أمر محبط. كنت أود خوض إحدى المباريات في سوتشي».

ووقع اختيار المنتخب البرازيلي على سوتشي لتكون مقراً لإقامة الفريق خلال مشاركته في المونديال الروسي.

ويتطلع المنتخب البرازيلي «السامبا» بقيادة مهاجمه نيمار دا سيلفا أغلى لاعب في التاريخ إلى استعادة لقب المونديال ليكون السادس للفريق في بطولات كأس العالم والأول له منذ 2002.

ويستهل المنتخب البرازيلي مسيرته في البطولة بلقاء نظيره السويسري في مدينة روستوف، ثم يلتقي نظيريه الكوستاريكي والصربي في سان بطرسبرج والعاصمة موسكو على الترتيب، مما يعني أن الفريق سيقطع مسافات للسفر بين هذه المدن تزيد على سبعة آلاف كيلو متر.