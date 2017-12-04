أنور إبراهيم (القاهرة)

يعتزل النجم، وتظل أخباره وحكاياته وأحاديثه موضع اهتمام وسائل الإعلام لسنوات طويلة، وخاصة في حال عدم ابتعاده كثيراً عن الوسط الكروي الذي قضى فيه أجمل سنوات عمره كلاعب.

ويبقى النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد وإيه سي ميلان ولوس أنجلوس جالاكسي السابق، واحداً من هؤلاء النجوم، إذ أنه رغم اعتزاله اللعب منذ عام 2013، بعد اللعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، فإنه مازال لديه الوقت للعودة إلى شريط ذكرياته في الملاعب والساعات الجميلة التي أمضاها في لعب الكرة والنجوم العظام الذين لعب إلى جوارهم ولا يمكن أن ينساهم.

ديفيد بيكهام أو «سبايسي بوي» وهو اللقب الذي كان يحلو لعشاقه أن ينادونه به، قال في مؤتمر صحفي حضره لفيف من الصحفيين الرياضيين من مختلف دول العالم، وهي العادة التي لم يقطعها هذا النجم الإنجليزي منذ اعتزاله الكرة، إنه من دواعي سروره وحسن حظه أن لعب خلال 22 سنة أمضاها في الملاعب كمحترف، مع نجوم كبار وتحت قيادة مديرين فنيين عظام.

وأضاف وهو يسترجع شريط ذكرياته قائلاً: أشعر بالفخر الشديد لكوني كنت «زميل ملعب» لعدد غير قليل من النجوم الكبار مثل البرازيليين رونالدو «الظاهرة» وروبرتو كارلوس والفرنسيين «الساحر» زين الدين زيدان أو «زيزو» و«الملك» إيريك كانتونا، وكثيرين غيرهم وكان هذا شيئاً رائعاً بجد.