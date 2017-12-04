الأهلي يهزم إنبي برباعية ويقفز إلى «وصافة» الدوري المصري

القاهرة (د ب أ)

واصل فريق الأهلي سلسلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز، بتغلبه على إنبي 4/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأول في المرحلة الثانية عشرة من الدوري، التي شهدت أيضاً تعادل الزمالك مع الرجاء 1/1 وفوز الأسيوطي سبورت على طنطا 2/1.

سجل أهداف الأهلي سعد سمير وجونيور أجايي ووليد أزارو وأحمد الشيخ في الدقائق 28 و39 و54 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لإنبي صلاح محسن في الدقيقة 43.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، انتظاراً لما ستسفر عنه مباراة المصري مع الإنتاج الحربي اليوم، فيما توقف رصيد إنبي عند 15 نقطة في المركز الثامن مناصفة مع الإنتاج الحربي.

بهذا الفوز حافظ الأهلي تحت قيادة مدربه حسم البدري، على سجله خالياً من الهزائم هذا الموسم، حيث حقق فوزه السابع مقابل التعادل في مباراة واحدة، ولديه أربع مباريات مؤجلة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لإنبي هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في ست.