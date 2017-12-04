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باريس سان جيرمان يخسر للمرة الأولى

ستراسبورج ينهي أسطورة «الفريق الذي لا يُقهر»
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تاريخ النشر: الإثنين 04 ديسمبر 2017

باريس (رويترز)

مني باريس سان جيرمان بخسارته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات، عندما أنهى ستراسبورج الهالة التي صاحبت الفريق باعتباره لا يقهر، وتغلب عليه 2-1 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أمس الأول.

وكان من المتوقع أن يوسع باريس سان جيرمان الفارق، الذي يبلغ عشر نقاط في الصدارة أمام منافس بدأ المباراة وهو في المركز 17، لكنه تلقى صدمة كبيرة، وأنهى هدف ستيفان باهوكين في الدقيقة 65 مسيرة فريق العاصمة الخالية من الهزائم في 22 مباراة.

وقلص موناكو الفارق مع القمة إلى تسع نقاط بعد أن منحه هدف رادامل فالكاو المبكر الفوز 1-صفر بملعبه على أنجيه.

وتقدم ستراسبورج بعد 13 دقيقة عن طريق المتألق نونو دا كوستا، لكن باريس سان جيرمان بدا أنه سيستأنف تفوقه المعتاد، عندما أدرك له كيليان مبابي التعادل قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

ورغم تعرض ستراسبورج الوافد الجديد لضغط هجومي شديد بعد أن منحه باهوكين المقدمة مرة أخرى، فإنه حافظ على أول انتصار لأي فريق على باريس سان جيرمان محلياً أو أوروبياً هذا الموسم بعد 13 انتصارا وتعادلين. ... المزيد
     
 

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