ستراسبورج ينهي أسطورة «الفريق الذي لا يُقهر»

باريس (رويترز)

مني باريس سان جيرمان بخسارته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات، عندما أنهى ستراسبورج الهالة التي صاحبت الفريق باعتباره لا يقهر، وتغلب عليه 2-1 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أمس الأول.

وكان من المتوقع أن يوسع باريس سان جيرمان الفارق، الذي يبلغ عشر نقاط في الصدارة أمام منافس بدأ المباراة وهو في المركز 17، لكنه تلقى صدمة كبيرة، وأنهى هدف ستيفان باهوكين في الدقيقة 65 مسيرة فريق العاصمة الخالية من الهزائم في 22 مباراة.

وقلص موناكو الفارق مع القمة إلى تسع نقاط بعد أن منحه هدف رادامل فالكاو المبكر الفوز 1-صفر بملعبه على أنجيه.

وتقدم ستراسبورج بعد 13 دقيقة عن طريق المتألق نونو دا كوستا، لكن باريس سان جيرمان بدا أنه سيستأنف تفوقه المعتاد، عندما أدرك له كيليان مبابي التعادل قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.