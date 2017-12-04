«الملكي» يرسم علامة استفهام كبيرة في «سان ماميس»!

مراد المصري (دبي)

رسم ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، علامة استفهام كبيرة حول مستواه الموسم الحالي ومدى جديته للاحتفاظ باللقب، حينما سقط في فخ التعادل السلبي أمام أتلتيك بلباو في المباراة التي أقيمت ليلة أمس الأول على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، وذلك بعدما ظهر نجوم «كارديف» أشباحاً لما كانوا عليه قبل 182 يوما منذ الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في عاصمة ويلز!

وشكلت مباراة بلباو فرصة للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، لاستعادة التشكيلة التي دفع بها في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، حيث أدت الغيابات في الفترة الماضية لعدم التئام شمل النجوم قبل أن يلتقوا معا للمرة الأولى من 182 يوماً، فكانت على الورق التشكيلة المثالية التي انتظرتها جماهير «الملكي» لكن على أرض الواقع جاء الأداء عبارة عن خيبة أمل كبيرة.

ولم يسلم أي لاعب من الانتقادات حتى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي اكتفى بتسجيل هدفين فقط في مسابقة الدوري الموسم الحالي وبات يعاني من عقدة ملعب «سان ماميس»، الذي لم يسجل أي هدف فيه طوال خمس مباريات، فيما واصل الفرنسي كريم بنزيمة أداءه المخيب، وحتى القائد سيرجيو راموس، الذي زاد المعاناة، بحصوله على بطاقة حمراء انفرد بها برقم قياسي بوصفه أكثر اللاعبين حصولاً على البطاقة الحمراء في تاريخ «الليجا» بواقع 19 مرة.

ويعتبر حصول ريال مدريد على 28 نقطة بعد مرور 14 جولة الرصيد الأقل لهم منذ موسم 2008-2009، حينما حصدوا في ذلك الوقت 26 نقطة فقط، واكتفوا بوصافة الترتيب خلف برشلونة، ليحوم هذا الكابوس مرة أخرى، بعدما فشل «الملكي» في استغلال تعثر برشلونة وبقي الفارق بينهما 8 نقاط كاملة.