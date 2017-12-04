5 إجراءات لجأت إليها شركات «خدمات البترول» لتخطي تقلبات السوق

سيد الحجار (أبوظبي)

لجأت شركات خدمات البترول الإماراتية لاتخاذ 5 إجراءات خلال الفترة الأخيرة لتخطي مرحلة تقلبات سوق النفط، والتي بدأت منذ أكثر من عامين مع تراجع الأسعار بأكثر من 50%.

ولجأت الشركات لخفض أسعار خدماتها وتقليص هامش أرباحها، فضلا عن استكشاف الفرص الاستثمارية المتميزة بالأسواق الخارجية بهدف تنويع المخاطر، إضافة إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، بجانب عقد شراكات جديدة مع شركات عالمية رائدة بالقطاع.

وقال مسؤولون بشركات خدمات بترول إماراتية لـ «الاتحاد»، إن معظم الشركات اضطرت لاتخاذ خطوات جادة لإعادة الهيكلة وتقليص النفقات للتعامل مع ظروف السوق، معربين عن تفاؤلهم بتحسن النشاط بالقطاع، مع زيادة أسعار النفط مؤخرا لأكثر من 60 درهما للبرميل.

وأكد هؤلاء، أن السوق المحلي يشهد منافسة قوية، لاسيما في ظل توافد العديد من الشركات الأجنبية للعمل بمنطقة الخليج عموما والإمارات على وجه الخصوص، مع تباطؤ حجم الأعمال بالسوق العالمي، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها شركة بترول أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» مؤخرا، بشأن تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتطوير سياسة العقود والمشتريات.