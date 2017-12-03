«إعمـار» تستقبل العام الجديد بـ «إضاءة» وسط دبي

دبي (الاتحاد)

تستقبل «إعمار» العام الجديد مع احتفالية «إضاءة 2018» الجديدة ‬كلياً في «‬وسط ‬مدينة ‬دبي»‬، ‬بما ‬يشمل «‬برج ‬خليفة» ‬و«‬نافورة ‬دبي» ‬التي ‬ستقدم ‬أيضاً ‬أروع ‬العروض ‬المائية ‬والضوئية ‬والموسيقية. وستغمر الأجواء الاحتفالية كافة أرجاء وسط مدينة دبي، حيث أعدّت «إعمار» مجموعة مفاجآت مميزة لهذه السنة ستكشف عنها ليلة العام الجديد لتضفي مزيداً من البهجة والتألق على هذه المناسبة التي يترقبها الجميع.

سيكون سكان الإمارات وزوارها من أنحاء العالم كافة على موعد مع حدث غير مسبوق تنظمه «إعمار» احتفالاً بالعام الجديد. وسيقام هذا العرض على خلفية الواجهات المتألقة لمباني وسط مدينة دبي على أنغام مقطوعات موسيقية أعدت خصيصاً لهذا الغرض، حيث يشرف على تنظيم وإنتاج العروض الاحتفالية، فريق من الخبراء العالميين المتخصصين في هذا المجال.