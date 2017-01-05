7 أشواط تدشن النسخة 14 لـ «كرنفال دبي العالمي»

دبي (الاتحاد)

يشهد مضمار «ميدان» العالمي في السادسة والنصف من مساء اليوم السباق الأول ضمن كرنفال كأس دبي العالمي 2017، والذي يتألف من 7 أشواط، ويتضمن انطلاقة الجولة الأولى لكأس مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية مليوناً و40 ألف دولار برعاية لونجين.

وتمثل النسخة الـ14 من كرنفال كأس دبي العالمي الذي يتواصل حتى ليلة الختام أواخر مارس المقبل، عودة للإثارة والاهتمام الدولي بالسباقات المحلية والدولية، عقب وصول الخيول العالمية من 18 دولة.

ويتنافس في الشوط الأول لمسافة 1600 متر على لقب الجولة الأولى لكأس مكتوم للتحدي المخصصة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، 12 خيلاً، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 60 ألف دولار.

ويتوقع أن يشهد الشوط صراعاً شرساً بين الجواد «آر بي بيرن» لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وبإشراف ايريك ليمارتنيل وبقيادة جيرالد افرانش، مع الجواد «ساطع» للشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف ماجد الجهوري، وبقيادة باتريك دوبس.