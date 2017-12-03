«دبي القابضة» تدخل السوق البحرينية

دبي (الاتحاد)

وقعت شركتا «دبي القابضة» و«سيفنز هولدنجز» أمس اتفاقية إدارة تتولى «مجموعة جميرا» بموجبها تشغيل فندق فخم جديد في مملكة البحرين. وتشكل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة للعلامة الفندقية الشهيرة عالمياً وأول استثمار لها في سوق الضيافة البحرينية. ويتوقع افتتاح الفندق الجديد الذي سيحمل اسم «جميرا رويال سراي - البحرين»، خلال الربع الأول من 2018. وسيحظى بموقع مميز على شاطئ البحرين، ويضم 167 غرفة، بما فيها جناحان ملكيان، إضافة إلى العديد من المطاعم ومرافق الاستجمام ومن ضمنها سبا ونادٍ صحي عصري. وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي القابضة» «كنا نتطلع منذ سنوات لتصدير علامة جميرا إلى البحرين، ونحن سعداء لشراكتنا مع سيفنز هولدنجز في جميرا رويال سراي- البحرين، ويشكل توقيع هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرتنا لإنجاز أهدافنا الاستراتيجية في التوسع عالمياً، وسيكون هذا الفندق الرائع إضافة مميزة إلى محفظة مجموعة جميرا».