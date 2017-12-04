«إيجل هيلز» تستعرض مشروعاتها في الأردن

دبي (الاتحاد)

نظمت شركة «إيجل هيلز» بالأردن، شركة الاستثمار والتطوير العقاري، مؤخراً احتفالية حصرية في مسرح ميوزك هول في دبي، جمعت نخبة من كبار رجال الأعمال والشخصيات الرسمية من أبناء الجالية الأردنية في الإمارات.

وجاءت الأمسية التي تم تنظيمها بالتعاون مع السفارة الأردنية في الدولة، ومجلة رواد الأعمال والبنك العربي، في إطار استراتيجية الشركة التسويقية، وانطلاقاً من حرصها على إبقاء الفئات المستهدفة على اطلاع كامل بكل التفاصيل والمستجدات المتعلقة بمشاريعها. وخلال الأمسية، سلطت إيجل هيلز الأردن الضوء على مشروعاتها التي تقوم بتطويرها حالياً في العاصمة عمّان ومدينة العقبة، والتي تعيد صياغة معايير المجتمعات الراقية وتقدم مفاهيم جديدة للحياة العصرية في المملكة. إلى جانب ذلك، تضمنت الأمسية عرضاً تعريفياً لبرنامج خدمات «عربي بلا حدود» من البنك العربي، والذي يقدم باقة متنوعة من الخدمات المقدمة للمغتربين الأردنيين في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «إيجل هيلز الأردن»، دوجلاس سمول «تشهد مشاريعنا في الأردن تقدماً سريعاً وملحوظاً، ونحن ندرك قيمة مشاركة إنجازاتنا ورؤيتنا مع الأردنيين، سواء داخل المملكة أو خارجها».