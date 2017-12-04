«اقتصادية أبوظبي» تنظم ورشة سياسات تشجيع الاستثمار والصادرات

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمقرها، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل تدريبية بعنوان «سياسات تشجيع الاستثمار والصادرات» استمرت يومين؛ بهدف تحليل استراتيجيات التنمية القائمة على تنمية الصادرات وجذب الاستثمار، عبر تقديم أدوات عملية تحليلية لدراسة وتطوير الصادرات الإماراتية.

وشارك في الورشة ممثلون عن مكتبي تنمية الصناعة وأبوظبي للاستثمار التابعين لاقتصادية أبوظبي ودائرة التعليم والمعرفة ووزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط العمراني والبلديات ومرافئ أبوظبي، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص المعنية بالصادرات.

وناقشت الورشة التي قدمها الدكتور بلقاسم العباس من المعهد العربي للتخطيط، ومقره دولة الكويت، عدداً من الموضوعات الرئيسة من أبرزها التنمية وأهمية تطوير الصادرات والاستثمارات، وسياسات تنمية وترويج الصادرات والاستثمار، إضافة إلى تحليل سلاسل القيمة الإنتاجية العالمية للصادرات، وتحليل حيز السلع، وبناء استراتيجية تنمية الصادرات.

وأكد الدكتور أديب العفيفي، مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة، أن الورشة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والندوات التي تنظمها الدائرة، بهدف توفير الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص والتي من شأنها أن تدعم الصادرات الوطنية لإمارة أبوظبي، عبر التشجيع على زيادة حجم الصادرات غير النفطية للإمارة، وصولاً إلى ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 بشأن الوصول بالصادرات غير النفطية لتساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بما نسبته 11%.

وقال: إن موضوعات اليوم الأول ناقشت في جلستها الأولى أهم الخصائص الاقتصادية والتنموية ذات العلاقة بقطاع الصادرات والاستثمار والدخل والنمو الاقتصادي، وكذلك دور التجارة في التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لإبراز أهم الخصائص الهيكلية التي ستأخذ بعين الاعتبار لصياغة استراتيجية تنمية قائمة على تشجيع الاستثمار والصادرات.

وأشار إلى أن الجلستين الثانية والثالثة لأعمال الورشة في اليوم الأول، سلطتا الضوء على كيفية تفصيل الاستراتيجية التنموية وسياسات تنويع الصادرات من خلال تطوير البيئة الاستثمارية والتنافسية، وكذلك تطوير القدرة التنافسية من أجل مزيد من الصادرات والاستثمار في قطاعات ذات قيم مضافة عالية.