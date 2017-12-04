رأس الخيمة.. تطورات اقتصادية ونقلة نوعية تواكب النهضة الشاملة بالدولة

رأس الخيمة (وام)

شهدت إمارة رأس الخيمة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تطورات اقتصادية وخدمية كبيرة ونقلة نوعية، شملت مجالات الحياة كافة، وواكبت النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

وحظيت الإمارة خلال السنوات الأخيرة بتطور ملحوظ على صعيد المرافق والخدمات الحيوية التي ترعاها دولة الاتحاد، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والأشغال والزراعة والكهرباء والمياه، ما يعكس إضافات واضحة إلى رصيد الإنجازات الضخمة التي تحققت في رأس الخيمة منذ قيام دولة الاتحاد، ومنها إنشاء العديد من المدارس والطرق الحديثة التي تخدم حركة العمران المتنامية في الإمارة والمدن والقرى التابعة.

تتميز إمارة رأس الخيمة بتاريخ حافل وغني، وتعد مهداً للحضارة، ومقراً للعديد من المستوطنات البشرية قديماً، كما أنها تشتهر بإمكانيات سياحية هائلة، تتمثل في طبيعتها الخلابة التي تجمع بين الخضرة والجبال، إضافة إلى تميزها بتربتها الزراعية الخصبة ومواقعها الأثرية والسياحية والترفيهية.

واشتهرت الإمارة بضمها ميناء مزدهراً، وبكونها موطناً لأفضل اللآلئ الطبيعية التي تُوضع في مجوهرات الملوك والملكات، حيث كان الغوص على اللؤلؤ الطبيعي من أهم مصادر دخلها في الماضي.