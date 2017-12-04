دراسة تكشف تفاوت كفاءة أجهزة «آيفون إكس»

القاهرة، سان فرانسيسكو (د ب أ)
أظهرت دراسة فنية وجود تفاوت في الكفاءة بين مختلف أجهزة الهاتف الذكي من طراز «آيفون إكس» أحدث أجيال الهاتف الذكي «آيفون» الذي تنتجه شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل».
وبحسب الدراسة، فإنه في حالة ضعف إشارة الاتصالات يمكن للجهاز «آيفون إكس» المزود بمكونات من إنتاج «كوالكوم» الاتصال بكفاءة وقدرة أعلى من جهاز «آيفون إكس» المزود بمكونات من إنتاج «إنتل».
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وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن «آبل» تبيع «آيفون إكس» بنوعيه في السوق الأميركية، في الوقت الذي أقامت فيه شركة «كوالكوم» دعوى قضائية لحظر بيع هواتف «آيفون إكس» المزودة بمكونات «إنتل» في السوق الأميركية.