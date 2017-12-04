دراسة تكشف تفاوت كفاءة أجهزة «آيفون إكس»

القاهرة، سان فرانسيسكو (د ب أ)

أظهرت دراسة فنية وجود تفاوت في الكفاءة بين مختلف أجهزة الهاتف الذكي من طراز «آيفون إكس» أحدث أجيال الهاتف الذكي «آيفون» الذي تنتجه شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل».

وبحسب الدراسة، فإنه في حالة ضعف إشارة الاتصالات يمكن للجهاز «آيفون إكس» المزود بمكونات من إنتاج «كوالكوم» الاتصال بكفاءة وقدرة أعلى من جهاز «آيفون إكس» المزود بمكونات من إنتاج «إنتل».

وأجرى مركز «سيللور إنسايتس» الاختبارات المعملية لهواتف «آيفون إكس» لصالح موقع «بي.سي مجازين» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا لاختبار قدرات هذا الطراز. وأظهرت الدراسة أنه عندما تكون الإشارة الاتصالية ضعيفة (أقل من سالب 85 ديسبل / ميلي واط واحد ) يمكن للهاتف المزود بمكونات «كوالكوم» استقبال وتنزيل البيانات بسرعة أكبر من الجهاز المزود بمكونات «إنتل». في الوقت نفسه، فإن كل هواتف «آيفون إكس» سواء المزودة بمكونات «كوالكوم» أو «إنتل» ستتوقف عن العمل إذا كانت قوة الإشارة «سالب 129 ديسبل / ميلي واط».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى أن «آبل» تبيع «آيفون إكس» بنوعيه في السوق الأميركية، في الوقت الذي أقامت فيه شركة «كوالكوم» دعوى قضائية لحظر بيع هواتف «آيفون إكس» المزودة بمكونات «إنتل» في السوق الأميركية.