«داتالي» تطبيق «جوجل» لخفض فواتير إنترنت الهواتف

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أزاحت شركة جوجل الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت النقاب عن تطبيق إلكتروني جديد يحمل اسم «داتالي» ويهدف إلى منع تطبيقات الهواتف المحمولة من استهلاك أرصدة الهواتف الذكية دون معرفة المستخدم.

ويسمح التطبيق الجديد الذي يستطيع المستخدم تحميله مجانا عبر منصة تحميل التطبيقات «جوجل بلاي ستور» أن يعرف متى تقوم الألعاب وتطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها من البرامج على الهواتف الذكية باستخدام أرصدة الإنترنت في الخلفية، وبالتالي يستطيع وقف هذه الأنشطة غير المرغوب فيها والتحكم في استهلاك باقات الإنترنت.

وتوصلت قوة عمل شكلتها جوجل قبل عامين تحت اسم «المليار مستخدم القادمين» بعد إجراء دراسة على مستوى العالم إلى أن أسعار باقات الإنترنت تمثل مصدر إزعاج للمستخدمين، لاسيما في المناطق التي يعاني فيها السكان من سوء الأوضاع الاقتصادية وتكون الهواتف المحمولة هي الوسيلة الرئيسية لتصفح الإنترنت.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المعني بالدراسات العلمية والتكنولوجيا عن جوش وودوارد، المسؤول بشركة جوجل، قوله إنه في حين أن الهواتف المحمولة تستخدم على نطاق واسع، إلا أنه من الشائع أن تستخدم على «وضعية الطائرة» بمعنى أن تكون غير متصلة بالإنترنت خوفا من التكاليف الإضافية التي قد تنجم عن الاتصال الدائم بالشبكة الدولية.

وقال وودوارد إن «جميع التطبيقات تقريبا تعمل في الخلفية سواء كانت لعبة أو تطبيق فيديو أو برنامج للدردشة دون أن تكون على علم بذلك»، وربما لا يتسبب ذلك في مشكلة بالنسبة لمن يستخدمون الشبكات المحلية اللاسلكية (واي فاي)، ولكنها مشكلة بالنسبة للكثيرين الذين يعتمدون على باقات الإنترنت لأن هذا الاستهلاك يعتبر مثابة أموال مهدرة بالنسبة لهم.

وأوضح وودوارد أن «التطبيق الجديد يعمل مثل جهاز لقياس سرعة تدفق بيانات الإنترنت عبر الهاتف، مع القدرة على وقف تدفق البيانات إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة».