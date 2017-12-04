الإصلاحات الضريبية الأميركية... تبـرع للأغنيــاء أم عـون للطبقـة الوسطـــى؟

واشنطن (أ ف ب)

أثارت حزمة إصلاحات ضريبية أقرها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل (51 مقابل 49) يوم السبت جدلا واسعا في أوساط خبراء الاقتصاد. وتتمحور الأسئلة حول ما إذا كانت الإصلاحات عبارة عن تبرع للأغنياء أم عونا للطبقة الوسطى؟ وهل ستكون نعمة للأعمال التجارية أم حافزا غير ضروري لاقتصاد بلغ مستوى توظيف كامل؟

ولا يزال مشروع الإصلاح المالي بانتظار مطابقته مع نسخة منفصلة أقرها مجلس النواب. لكن أسس الاقتراح الرئيسة تضم خفضا لمعدلات الضرائب بنسبة 15% على الشركات من 35 إلى عشرين بالمئة، ورفع بعض الاقتطاعات الضريبية لدافعي الضرائب من الأفراد وإلغاء أخرى وخفض الضرائب على الشراكات.

ويظهر البيت الأبيض الحزمة الضريبية الجديدة على أنها أكبر خفض في تاريخ الولايات المتحدة وتهدف إلى دفع عجلة النمو وزيادة الأجور وأرباح الشركات التي ستتشجع على إعادة أصولها إلى الولايات المتحدة بعدما كانت متخوفة من الضرائب فيها. وتلقى أحد أهم الداعمين للمشروع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، رسالة من تسعة خبراء اقتصاديين مؤخرا أكدوا أن أول إصلاح شامل لقانون الضرائب منذ ثلاثة عقود سيزيد نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3٪ سنويا في غضون عشر سنوات.

إلا أن دراسة أجرتها جامعة شيكاغو توصلت إلى أن الأغلبية الساحقة بين 38 خبيرا اقتصاديا تشكك بإمكان أن يزيد المشروع النمو فيما اتفق جميعهم تقريبا على أنه سيفاقم الدين الوطني بشكل كبير. والخميس، توصلت اللجنة المشتركة للضرائب التي تعمل بشكل مستقل لتقدير كلفة السياسات الضريبية إلى أن الإصلاح سيزيد العجز في الميزانية بنحو تريليون دولار.