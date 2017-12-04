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تتضمن خفضاً بنسبة 15% على الشركات ورفع بعض اقتطاعات الأفراد

الإصلاحات الضريبية الأميركية... تبـرع للأغنيــاء أم عـون للطبقـة الوسطـــى؟
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تاريخ النشر: الإثنين 04 ديسمبر 2017

واشنطن (أ ف ب)

أثارت حزمة إصلاحات ضريبية أقرها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل (51 مقابل 49) يوم السبت جدلا واسعا في أوساط خبراء الاقتصاد. وتتمحور الأسئلة حول ما إذا كانت الإصلاحات عبارة عن تبرع للأغنياء أم عونا للطبقة الوسطى؟ وهل ستكون نعمة للأعمال التجارية أم حافزا غير ضروري لاقتصاد بلغ مستوى توظيف كامل؟

ولا يزال مشروع الإصلاح المالي بانتظار مطابقته مع نسخة منفصلة أقرها مجلس النواب. لكن أسس الاقتراح الرئيسة تضم خفضا لمعدلات الضرائب بنسبة 15% على الشركات من 35 إلى عشرين بالمئة، ورفع بعض الاقتطاعات الضريبية لدافعي الضرائب من الأفراد وإلغاء أخرى وخفض الضرائب على الشراكات.

ويظهر البيت الأبيض الحزمة الضريبية الجديدة على أنها أكبر خفض في تاريخ الولايات المتحدة وتهدف إلى دفع عجلة النمو وزيادة الأجور وأرباح الشركات التي ستتشجع على إعادة أصولها إلى الولايات المتحدة بعدما كانت متخوفة من الضرائب فيها. وتلقى أحد أهم الداعمين للمشروع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، رسالة من تسعة خبراء اقتصاديين مؤخرا أكدوا أن أول إصلاح شامل لقانون الضرائب منذ ثلاثة عقود سيزيد نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3٪ سنويا في غضون عشر سنوات.

إلا أن دراسة أجرتها جامعة شيكاغو توصلت إلى أن الأغلبية الساحقة بين 38 خبيرا اقتصاديا تشكك بإمكان أن يزيد المشروع النمو فيما اتفق جميعهم تقريبا على أنه سيفاقم الدين الوطني بشكل كبير. والخميس، توصلت اللجنة المشتركة للضرائب التي تعمل بشكل مستقل لتقدير كلفة السياسات الضريبية إلى أن الإصلاح سيزيد العجز في الميزانية بنحو تريليون دولار.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن تأثير هذا النوع من الحوافز محدود عندما يكون الاقتصاد ينمو بكامل طاقته. واتخذت الخلافات بشأن هذه القضية منحى شخصيا إذ كتب وزير العمل السابق الديموقراطي روبرت رايخ مقالا الأربعاء وصف فيه منوتشين بأنه إما «أحمق وإما محتال»، متهما إياه بالكذب بشأن الفوائد المفترضة للإصلاح الضريبي. ... المزيد
     
 

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