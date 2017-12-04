«مصر إيطاليا» تخطط لطرح أسهمها بالبورصة

القاهرة (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية إن الشركة تخطط لطرح جزء من أسهمها في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2018 عبر زيادة رأسمالها.

وقال محمد هاني العسال، إن شركته تستهدف «طرح ما بين 20 و30 % من أسهمها في سوق المال من خلال زيادة رأسمال الشركة خلال الربع الثالث من 2018. وأضاف: «أجلنا موعد طرح الشركة لأن الأسهم العقارية المقيدة في البورصة سعرها أقل من قيمتها العادلة، ولذا الوقت المناسب لنا للطرح نراه في الربع الثالث من العام المقبل». ولم يذكر العسال تفاصيل عن رأسمال الشركة أو القيمة المستهدفة من طرح الأسهم في البورصة. ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 254 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين في السوق 293 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشيطين فعليا في السوق لا يزيد على حوالي 80 ألف مستثمر. و»مصر إيطاليا» العقارية شركة تابعة لمجموعة مصر إيطاليا القابضة المملوكة لعائلة العسال التي تملك مشروعات عقارية في مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والشروق وبدر والعين السخنة والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة. وقال العسال إن الشركة تقدمت بطلب لشراء «أرض جديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل في العاصمة الجديدة. ننتظر ردهم في الفترة الحالية».

وكانت مصر إيطاليا اشترت نحو 200 فدان في العاصمة الإدارية بنحو 2.1 مليار جنيه لإقامة مشروع سكني على خمس سنوات باستثمارات تبلغ 16 مليار جنيه (955.2 مليون دولار). وتبلغ محفظة أراضي الشركة نحو تسعة ملايين متر مربع.