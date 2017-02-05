«الفراعنة» يتحدى «الأسود» بحثاً عن أغــــــلى الألقاب الأفريقية

ليبرفيل (د ب أ)

على عكس الكثير من التوقعات التي سبقت البطولة، يسدل الستار اليوم على فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالمواجهة بين العملاقين المصري والكاميروني في المباراة النهائية للبطولة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل.

ويتأهل الفائز بلقب هذه النسخة لفعاليات بطولة كأس القارات التي تستضيفها روسيا منتصف العام الحالي.

ورغم التاريخ الحافل لكل من المنتخبين العريقين على الساحة الأفريقية، لم تكن المواجهة بينهما في المباراة النهائية من المواجهات المتوقعة بقوة لسيناريو اللقاء الحاسم على لقب وكأس البطولة.

وقبل انطلاق فعاليات البطولة، كانت معظم التوقعات لصالح منتخبات أخرى عريقة في ظل الظروف التي خاض فيها كل من المنتخبين المصري والكاميروني فعاليات هذه النسخة ولكن كلا الفريقين شق طريقه بنجاح إلى المباراة النهائية التي ستكون قمة «الواقعية».