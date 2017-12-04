«الاتحادية للضرائب»: شركات تستعد لاعتماد «وكيل ضريبي»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عشرات الشركات المتخصصة في الحسابات الضريبية والتدقيق المحاسبي بدأت الاستعداد للتسجيل لدى الهيئة كوكيل ضريبي في الدولة، وذلك لتقديم خدماتها للشركات العاملة بالسوق المحلية، الملزمة بالتسجيل وتسديد الضرائب التي ستستحق عليها اعتبارا من الأول من يناير 2018، وفقا للمرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة.

ويقدر عدد شركات التدقيق المحاسبي وفقا للخبراء التي تستعد للتسجيل بصفة «وكيل ضريبي» حاليا بنحو 60 إلى 70 شركة، ستسعى لاستيفاء متطلبات التسجيل، خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة والتي صدرت الأسبوع الماضي.

ويقدر عدد الشركات والأعمال والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بالدولة، الملزمين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والبدء بتقديم إقراراتهم الضريبية وتسديد الضرائب المستحقة على نشاطاتهم وأعمالهم، والالتزام بأصول محاسبية صحيحة فيما يتعلق بمسك الدفاتر والحسابات الخاصة بهم، بأكثر من 400 ألف شركة وشخص، وذلك في المرحلة الأولى مع بدء العمل بالقانون.

وأوضحت الهيئة، أن عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على التسجيل والاعتماد من الهيئة كوكيل ضريبي، وأهمها أن يكون المتقدم حاصلا على التعليم الجامعي آي الشهادات الدراسية (درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة في حال كانت شهادة البكالوريوس في تخصص آخر)، وشهادة تثبت إتقان المتقدم للغتين العربية والإنجليزية محادثة وكتابة، وشهادة حسن سيرة وسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة، وان كان قد رد ايه اعتباره، وشهادة اللياقة الصحية. وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بدراسة الطلب وإعطاء الموافقة المبدئية في حال استوفى المتقدم الشروط وبناءً عليه يستكمل المتقدم تسجيله، الذي يتطلب اجتياز اختبار الوكيل الضريبي من الهيئة.