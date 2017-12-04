17 مليون مشترك أوسطي في الجيل الخامس بحلول 2023

حاتم فاروق (أبوظبي)

تسجل الاشتراكات الأولى في الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة الممتدة من عام 2020 إلى عام 2022، لتصل إلى نحو 17 مليون مشترك بحلول عام 2023، بحسب رافية إبراهيم رئيسة «اريكسون» للشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت إبراهيم لـ«الاتحاد» إن الجيل الخامس سيكون تقنية هامة في تطوير الرقمنة الصناعية، على الرغم من أن إنترنت الأشياء لا يزال في مراحله الأولى في معظم أنحاء المنطقة، مؤكدة أن هناك مبادرات قامت بها العديد من دول المنطقة منها على سبيل المثال قيام شركات سعودية باستكشاف الرصد عن بعد لآبار النفط وإتاحة شبكات مؤقتة في حالات الكوارث. كم يجري حالياً في جنوب أفريقيا، إدخال تكنولوجيا النطاق الضيق – إنترنت الأشياء لمعالجة قطاع المرافق، مما يتيح أدوات لكفاءة الطاقة مثل العدادات الذكية.

وأكدت أن تقنيات مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء تخدم الاحتياجات المتنوعة للمنطقة، لافتة بأن هذه التقنيات ستفتح مصادر دخل جديدة نتيجة للصناعة الرقمية وسوف تحسن مستويات المعيشة في هذه الدول. وقالت رافية إن «أريكسون» تبحث في طرق أتمتة الفوترة والشحن لجعلها أكثر مرونة، ومساعدة زبائنها على معالجة الرقمنة، لافتة بأن الشركة تنظر في الوقت الراهن في كيفية مساعدة المشغلين على تبني المزيد من الممارسات الرقمية.

وفيما يتعلق بأهم العقود التي حصلت عليها «أريكسون» في المنطقة، أوضحت أن شركة الاتصالات السعودية «موبايلي» قامت مؤخرا بمنح أريكسون عقد تحديث لرفع مستوى شبكة النفاذ في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، ونشر أحدث ميزات نظام راديو «أريكسون». كما وقعت الشركة صفقة في أكتوبر الماضي مع شركة «اتصالات مصر» لتحديث وتوسيع شبكتها الأساسية وأنظمة دعم الأعمال، مؤكدة أن هذه الشراكة ستساعد المشغلين على الاستفادة من النمو في الجيل الرابع وتمهيد الطريق نحو الجيل الخامس وإنترنت الأشياء (IOT).