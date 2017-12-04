وفد من «غرفة الشارقة» يزور مصنع «تيسكو للصناعة»

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة «مصنع تيسكو للصناعة» التابع لمجموعة مصانع زينل عبد الرحمن، في إطار برنامج الزيارات الميدانية والدورية التي تنظمها الغرفة للمنشآت الاقتصادية الأعضاء المنضوية تحت مظلتها بمختلف فئاتها التجارية والصناعية والمهنية والخدمية.

وبحث الوفد الذي ضم إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، ويعقوب القصير مستشار الشؤون الصناعية، وحميد الخيال مسؤول قسم التطوير الاقتصادي، عدداً من المواضيع المرتبطة بواقع قطاع الصناعة مع محمد عبد العزيز مدير عام المصنع. كما ناقش الجانبان أبرز احتياجات القطاع الصناعي في إمارة الشارقة من وجهة نظر مدير المصنع الذي يعد أحد أعرق المصانع في إمارة الشارقة.

وقال إبراهيم راشد الجروان، إن تنظيم الزيارة يأتي ضمن برنامج الزيارات الدورية للغرفة إلى المنشآت الاقتصادية بهدف التواصل والتشاور مع أكبر شريحة من أعضائها المنتسبين، والتعرف عن قرب على واقع مختلف القطاعات الاقتصادية وطبيعة أنشطة الأعضاء والتحديات التي تواجه أعمالهم والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي توفرها الغرفة لمجتمع الأعمال في الإمارة.

من جهته، أعرب محمد عبد العزيز، عن تقديره لزيارة وفد غرفة الشارقة إلى مصنع «تيسكو»، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص الغرفة على دعم ومساندة أعضائها، وتقديم المشورة لهم ومتابعة شؤونهم والوقوف على احتياجاتهم، والتعرف على التحديات التي تواجههم، وتشجيعهم على المشاركة في جوائز التميز.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية مشاركة الشركات الصناعية والإنتاجية في البعثات التجارية التي تنظمها غرفة الشارقة إلى العديد من الدول لاكتشاف أسواق جديدة وواعدة. كما تم التعرف على طبيعة وواقع عمل المصنع الذي يعد من المصانع الرائدة محلياً في صناعة المنظفات والمطهرات والمنتجات الورقية والصناعات البلاستيكية ورقائق الألمنيوم وغيرها، والذي أنشأته «شركة زينل عبد الرحمن للتجارة العامة».