القيمة السوقية للمدن الذكية ترتفع إلى 126.17 مليار درهم بحلول عام 2020

دبي (الاتحاد)

تنعقد الدورة الثانية من معرض مدن المستقبل في دبي، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2018، مبنيا على ركائز ثلاث - الاستدامة، الابتكار، والسعادة بتسليط الضوء على مستقبل الحياة في المدن. وبهدف تحقيق الاستدامة من خلال الابتكار يجسد المعرض صورة لمدن المستقبل من خلال التركيز على آخر وأحدث التكنولوجيات التي ستغير من وجه المستقبل.

وإذ تكتسب حركة المدن الذكية زخما في جميع أنحاء العالم، يعكس معرض مدن المستقبل التحول في معمارية المدن وبنيتها التحتية والانعكاسات البيئية في المجتمعات الحضرية والتي تستضيف أكثر من 54% من إجمالي سكان الأرض والبالغ تعدادهم 7.5 مليار نسمة وتستهلك 75%من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها.

في دراسة بحثية نشرت مؤخرا بعنوان «تطور المدن الذكية ومجتمعاتها المتصلة» أعدتها جمعية تكنولوجيات المستهلك الأميركية وشركة خدمات الطرود المتحدة (UPS) مشاركة بأن القيمة السوقية للمدن الذكية بلغت 54.54 مليار درهم في عام 2015 ويتوقع أن ترتفع لتصل 126.17 مليار درهم بحلول عام 2020 محققة نموا سنويا مركبا أكثر من 18%.

وذكرت الدراسة أن المحرك الأساسي لنمو اقتصاديات المدن الذكية هو الحراك العالمي نحو التوسع في العيش في المناطق الحضرية. «مع مطلع العام 2050 فإن 70% من سكان العالم سيقيمون في مدن حضرية، فإن الحاجة إلى مدن عالمية مستدامة قابلة للعيش تعد ضرورية لمستقبل مزدهر».