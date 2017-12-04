مبادرات «أدنوك» رؤية قيادية في خدمة التنمية الاقتصادية

راشــد البلـوشـي

استقبل سوق أبوظبي للأوراق المالية برنامج المبادرات، التي تطلقها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بكثير من التقدير، حيث يرى فيها مرحلة جديدة في استراتيجية التخطيط الاستباقي لإدارة الأصول والأعمال، تستهدف تعزيز الشراكات والفرص بين مؤسسات القطاع العام والخاص ضمن آليات رؤية أبوظبي 2030 ورؤية الإمارات 2021.

وفي هذا السياق تعطي «أدنوك» نموذجاً ريادياً للكيفية التي يبقى فيها النفط قاطرة للاقتصاد الوطني في استشراف المستقبل، وبأعلى درجات المرونة والابتكار، بعد أن شهدت السنوات القليلة الماضية دورة من دورات الطاقة العالمية تراجعت فيها أسعار النفط، فانعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة والعالم.

وبنفس القدر من التميز الذي استطاع به الاقتصاد الإماراتي أن يجتاز هذه المرحلة، فإنه يستقبل الآن مبادرات «أدنوك» بثقة معززة في صدقية وحصافة الرؤية القيادية التي اعتمدت، مبكراً، مبدأ تنويع الخيارات الاستراتيجية الاستثمارية، وتطلق الآن قفزة حقيقية في المسارات المتجددة لملاقاة متطلبات المستقبل. ومن الانطلاقات الريادية في برنامج مبادرات «أدنوك»، إدراج أسهم حصص أقلية في شركة «أدنوك للتوزيع»، لدعم النمو في القطاع الخاص وتوسيع فعاليات وأدوات أسواق المال في الدولة من خلال النمو الذكي للأصول.

من المعلوم أنه ليس وارداً طرح «أدنوك» نفسها في أسواق المال، باعتبارها مؤسسة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي. إلا أن البرنامج الكثيف للمبادرات، يتضمن طيفاً عريضاً من الخيارات التي تعزز من ريادة المجموعة في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

ومع تدشين الطرح الجزئي لأسهم من «أدنوك للتوزيع» بات سوق أبوظبي للأوراق شريكاً رئيسياً في هذا البرنامج والرؤية الوطنية التي تفتح آفاقاً واسعة على وظائف السوق المالي وفي قدرته على استقطاب تدفقات متجددة من الاستثمارات المحلية والأجنبية. في قناعة «سوق أبوظبي للأوراق المالية» أن تعزيز المحتوى المحلي، كما تهدف مبادرة «أدنوك»، هو خطوة ابتكارية ستشكل قفزة حقيقية، ليس فقط في عدد الشركات المدرجة بالسوق، وإنما أيضاً في سيولته وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

في وقت مبكّر من المسيرة التنموية الوطنية للدولة الاتحادية، اعتمدت القيادة مبدأ التخطيط الاستباقي والتعامل مع التحديات بتحويلها إلى فرص. واليوم تشكل مبادرات «أدنوك» استهلالاً لقفزة جديدة في المسيرة التنموية الوطنية المستدامة التي يرى فيها سوق أبوظبي للأوراق المالية والشركات المدرجة فيه أفقاً مشرعاً للارتقاء بالأداء وتعزيز القيمة ومواصلة الارتياد.