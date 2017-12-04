53.3 مليار درهم حجم سوق الرعاية الصحية والتعليم خلال 2020

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

يرتفع حجم قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دولة الإمارات إلى نحو 53.3 مليار درهم بحلول عام 2020، نتيجة للطلب المتزايد على الخدمات في هذه القطاعات التي ستشهد مرحلة من النمو القوي، بحسب ابهيشيك شارما الرئيس التنفيذي لشركة فاوندايشن القابضة.

وتوقع شارما، أن يسجل قطاعا الرعاية الصحية والتعليم في الإمارات نموًا هائلا في السنوات المقبلة، مرجحاً أن يصل معدل النمو السنوي لقطاع الرعاية الصحية إلى 9%، ليصل حجم السوق إلى نحو 38 مليار درهم بحلول عام 2020، وأن يبلغ معدل النمو السنوي في قطاع التعليم نحو 5% لينمو حجم السوق إلى نحو 3.15 مليار درهم بحلول 2020. وأكد استفادة قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الإمارات من الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها الدولة خلال العقد الماضي لتطوير القطاعين، لافتاً إلى أن الاتجاه التصاعدي للاستثمار والإنفاق على الرعاية الصحية في دول «التعاون» مدفوع بعوامل قوية ومستدامة.

وكشف شارما في حوار مع «الاتحاد» عن تخطيط شركة الاستثمار العالمية «فاوندايشن القابضة» إلى ضخ 2 مليار درهم في الرعاية الصحية والتعليم وخدمات المستهلكين على مدار السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن المحفظة الاستثمارية للشركة تتطلع إلى آفاق طويلة الأجل في القطاعات التي تعمل فيها، وليست اهتمامات قصيرة المدى.

وأوضح أن «فاوندايشن القابضة»، نجحت خلال العام الجاري في إبرام صفقتين هامتين، حيث أطلقت في فبراير 2017 مشروعًا مشتركًا مع شركة بلوم القابضة لاستثمار أكثر من مليار درهم في حلول مبتكرة في مجال الموارد البشرية، مستهدفة قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات.