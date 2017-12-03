702 ألف معاملة تنجزها «الاسترداد الذكي» بجمارك دبي

دبي (الاتحاد)
أنجزت مبادرة «الاسترداد الذكي» بجمارك دبي 702 ألف معاملة في 9 أشهر، وأكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أن المبادرة تمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، حيث تعتمد على تقنية الذكاء الصناعي والروبوت الافتراضي، في أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، تبتكره وتطوره جمارك دبي لاستضافة استثنائية لمعرض إكسبو2020، حيث يعزز منظومة العمل الجمركي ويسهل حركة التجارة في دبي والدولة.
وقال أحمد محبوب مصبح إن المبادرة ساهمت في الحد من الأخطاء البشرية في إدخال البيانات وخفضت مدة إجراءات رد التأمينات الجمركية من 7 إلى 9 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط كما خفضت الكلفة بنسبة 80%، لتوفر نحو 23.5 مليون درهم، مشيرا إلى أن المبادرة مكنت المتعاملين من زيادة استثماراتهم وتنشيط حركة التجارة في دبي من خلال توفير السيولة والمبالغ المالية في حسابات الشركات بطريقة أسرع، حيث سجل تطبيق هذه المبادرة الذكية 99% من سعادة ورضا العملاء.
|
وشهدت كمية البضائع لتجارة دبي الخارجية نمواً بواقع 5.1% ليصل وزنها إلى23.4 مليون طن في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت نمو كمية الصادرات بنسبة 11.4%، ونمو كمية الواردات 5.2%، مشيراً إلى أن النظام المتطور يدعم استقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة.
|