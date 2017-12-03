702 ألف معاملة تنجزها «الاسترداد الذكي» بجمارك دبي

دبي (الاتحاد)

أنجزت مبادرة «الاسترداد الذكي» بجمارك دبي 702 ألف معاملة في 9 أشهر، وأكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أن المبادرة تمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، حيث تعتمد على تقنية الذكاء الصناعي والروبوت الافتراضي، في أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، تبتكره وتطوره جمارك دبي لاستضافة استثنائية لمعرض إكسبو2020، حيث يعزز منظومة العمل الجمركي ويسهل حركة التجارة في دبي والدولة.

وقال أحمد محبوب مصبح إن المبادرة ساهمت في الحد من الأخطاء البشرية في إدخال البيانات وخفضت مدة إجراءات رد التأمينات الجمركية من 7 إلى 9 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط كما خفضت الكلفة بنسبة 80%، لتوفر نحو 23.5 مليون درهم، مشيرا إلى أن المبادرة مكنت المتعاملين من زيادة استثماراتهم وتنشيط حركة التجارة في دبي من خلال توفير السيولة والمبالغ المالية في حسابات الشركات بطريقة أسرع، حيث سجل تطبيق هذه المبادرة الذكية 99% من سعادة ورضا العملاء.

وأضاف أحمد محبوب مصبح أن تطبيق «الاسترداد الذكي» يحقق التوازن الأمثل بين إجراءات الرقابة الفعالة وتيسير حركة التجارة، ما انعكس إيجابياً على زيادة حجم التجارة، حيث سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية قفزة في النمو بواقع 13% إلى 344 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2017 على أساس سنوي، مقارنة مع 305 مليارات درهم للفترة نفسها العام الماضي، وقد أسهمت إعادة التصدير بنصيب وافر من هذا النمو محققاً ارتفاعاً بنسبة 34% بقيمة 103 مليارات درهم، ما يعكس الأداء القوي للقطاع التجاري في دبي.

وشهدت كمية البضائع لتجارة دبي الخارجية نمواً بواقع 5.1% ليصل وزنها إلى23.4 مليون طن في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت نمو كمية الصادرات بنسبة 11.4%، ونمو كمية الواردات 5.2%، مشيراً إلى أن النظام المتطور يدعم استقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة.

من جانبها، قالت غنيمة إبراهيم مدير إدارة التأمينات الجمركية في جمارك دبي إن مبادرة الاسترداد الذكي حققت قفزة نوعية في عدد المعاملات الجمركية، التي وصلت إلى 702 ألف معاملة من يناير إلى سبتمبر2017، أي خلال 9 أشهر فقط، مشيرة إلى أن المبادرة منصّة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتيسير وتبسيط إجراءات المطالبة وإعادة التأمينات الجمركية، حيث يسمح النظام بتقديم المطالبات على مدار الساعة طوال الأسبوع من أي مكان.