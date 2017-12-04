«إكسبو 2020» يبرم تعاقداً لتنفيذ الهيكل الفولاذي لقبة ساحة الوصل

دبي (الاتحاد)

أرسى إكسبو 2020 عقد أعمال الهيكل الفولاذي لقبة ساحة الوصل على شركة سيمولاي ريموند الشرق الأوسط. وستعمل الشركة الإماراتية الإيطالية على تنفيذ الهيكل الفولاذي الذي سيكون عبارة عن شبكة معقدة عملاقة تغطي قبة ساحة الوصل بارتفاع 67.5 متر وبقطر 130 مترا لتكون تحفة معمارية تغطي الساحة المركزية التي تشكل قلب موقع إكسبو 2020 دبي. وعند انتهاء الهيكل الذي يضم 13600 متر من القضبان الفولاذية وسيبلغ وزنه 2256 طنا. وتشكل ساحة الوصل المركز الرئيس لموقع إكسبو 2020 دبي البالغة مساحته 4.38 كم مربع، وستترك الانطباع الأكبر عنه لدى ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، وستكون قبة ساحة الوصل شاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج.

وقال أحمد الخطيب، نائب رئيس، التطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي «ستكون ساحة الوصل أيقونة مركزية في إكسبو 2020 دبي، يسعدنا العمل مع شركة سيمولاي ريموند الشرق الأوسط التي تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات بما فيها جناح الإمارات في إكسبو 2015 بمدينة ميلانو».

وأضاف الخطيب «نحن نسير وفق المخطط المرسوم للأعمال وسنرسي عقد الأعمال الإنشائية الرئيسية لساحة الوصل خلال الربع الأول من العام المقبل. ونتطلع قدماً لمشاهدة تقدم سير الأعمال في هذه القبة الهائلة والتي تغطي مساحة تساوي خمسة ملاعب كرة قدم، ستكون منظراً رائعاً في قلب إكسبو 2020 دبي ووجهة جذب أساسية في مشروع الإرث - دستركت 2020».

وقال جيوسيبي أنتونيو شيارانادا، الرئيس التنفيذي، سيمولاي ريموند الشرق الأوسط «يشرفنا العمل مع إكسبو 2020 دبي على هذا المشروع الهام الذي سنعمل على توظيف خبرتنا التي تمتد لسنوات طويلة في تصميم الهياكل الفولاذية وإنتاجها لإنجاحه. وستكون ساحة الوصل نقطة جذب أساسية ومركزاً جامعاً لإكسبو 2020 دبي ويشرفنا أنه تم إسناد هذا المشروع لنا لنسهم في تحويل هذه الأيقونة المعمارية إلى حقيقة واقعة».

وتمضي الأعمال الإنشائية بشكل حثيث في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث تم إنجاز تسعة ملايين ساعة عمل لحد الآن في الموقع ويتم صب أكثر من 6000 متر مكعب من الخرسانة أسبوعياً بينما تم مد أكثر من 59 كيلومترا من الأنابيب ضمن أعمال البنية التحتية في الموقع.

وتقوم الشركات الإماراتية بدور مهم في الأعمال الإنشائية في موقع إكسبو 2020 دبي وتشمل قائمة الشركات المساهمة في الأعمال الفطيم كاريليون وخانصاحب وبيسكس وآرابتك، وترايستار بالإضافة إلى الأعمال الأولية التي أنجزتها شركة النابودة. وكشف منظمو الحدث خلال الشهر الماضي عن صور تظهر ارتفاع مباني مناطق الموضوعات فوق مستوى الأرض، ويعمل حالياً أكثر من 8000 شخص في الموقع.

ويتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي أكثر من 200 جهة مشاركة، بما يشمل بلداناً ومنظمات متعددة الأطراف، وشركات كبرى ومؤسسات تعليمية، وسيشكل هذا الحدث تظاهرة عالمية ضخمة ومنصة رائدة لتشجيع الإبداع والابتكار والتعاون. وقد أكدت إلى الآن أكثر من 150 دولة التزامها بالمشاركة وسيبدأ عدد منها العمل على إنشاء أجنحتها اعتباراً من 2018. وسيُقام الحدث على مدى 6 أشهر ابتداءً من 20 أكتوبر 2020، ومن المتوقع قدوم نحو 25 مليون زائر سيتوافد 70% منهم من خارج الإمارات، وهي الأرقام التي لم يسبق تسجيلها في تاريخ معارض إكسبو العالمية على مدار 166 عاماً.