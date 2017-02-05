«السماوي» يوقف «الإعصار» بـ «طلقة قاتلة»!

سامي عبدالعظيم (دبي)

حقق بني ياس فوزاً غالياً على مضيفه حتا بهدف، حمل توقيع المهاجم الفرنسي هاري نوفيلو كريستوفر في الدقيقة 92، مساء أمس، بعد مباراة مثيرة وقوية، شهدت إهدار العديد من الفرص المحققة، ويرفع «السماوي» رصيده إلى 8 نقاط، في حين تجمد رصيد «الإعصار» عند 17 نقطة، علماً أنه الفوز الأول لبني ياس مع المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر.

وسيطر لاعبو بني ياس على منطقة الوسط، بفضل الأداء الجيد من سهيل النوبي ومارك ميليجان، ولكن دون خطورة على مرمى عبيد ثاني، بسبب الصلابة الدفاعية لحتا، خصوصاً موسى حطب وستانلي، ولاحت فرصة لهاري نوفيلو كريستوفر، إثر خطأ في التغطية كاد أن يهز بها الشباك، وأخرى من ميليجان علت المرمى، وثالثة من فيليب مندي تصدى لها الحارس عبيد ثاني ببراعة، وتعرض ديدا حارس بني ياس لاختبارين من محمد مال الله ودا سيلفا، ومع مرور الوقت تسارعت وتيرة هجوم الفريقين، وظلت اللمسة الأخيرة غائبة أمام المرميين، بفضل الانضباط التكتيكي الجيد للمدافعين، وهو ما دفع الفريقين إلى الاعتماد على التسديد من خارج المنطقة لكسر التكتل الدفاعي.

وأجرى المقدوني جوكيكا مدرب حتا تغييراً بنزول بدر عبدالرحمن بدلاً من خميس العجماني للإصابة، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات هجومية مكثفة لهز الشباك، وكان بني ياس قريباً من التسجيل عن طريق سهيل النوبي في الدقيقة 43، بعد عرضية من فيليب مندي، ورد عليه محمد مال الله بتسديدة تصدى لها الحارس. وجاء الشوط الثاني أكثر سخونة، مع أفضلية واضحة لبني ياس الأكثر وصولاً إلى مرمى حتا من العمق والأطراف، بينما بدا صاحب الأرض أقل تركيزاً في الملعب، وهو ما جعل التوقعات تصب في مصلحة الضيوف لهز الشباك من الفرص العديدة التي أتيحت لسهيل النوبي ومندي وهاري نوفيلو، وطالب لاعبو بني ياس باحتساب هدف، بدعوى أن الكرة التي سددها مارك ميليجان تجاوزت خط المرمى في الدقيقة 53 بعد رأسية رائعة في غياب التغطية الدفاعية.

وانتظر هاري نوفيلو كريستوفر إلى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لمنح فريقه الفوز، بتسديدة قوية من حدود المنطقة، في الزاوية الصعبة لعبيد ثاني، وسط فرحة كبيرة من جماهير «السماوي»، ليعلن الحكم عن صافرة النهاية لمصلحة بني ياس بهدف.