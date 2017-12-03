امتحانات الفصل الأول للثاني عشر بالدولة غداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تنطلق غداً امتحانات الصف الثاني عشر على مستوى الدولة، للمسارين «العام، والمتقدم» للعام الدراسي 2017/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm 2018، ويبدأ ماراثون الامتحانات، للمسار العام، من 4 إلى 13 ديسمبر الجاري، والبداية، بأداء امتحان مادة الفيزياء، وتليها اللغة الإنجليزية، ثم العربية، ثم الدراسات الاجتماعية، وتليها مادة الرياضيات، والتربية الإسلامية والكيمياء والعلوم الصحية، وتنتهي الامتحانات الأربعاء 13 ديسمبر.

وفيما يتعلق بالطلبة الملتحقين بالمسار المتقدم، فتبدأ امتحاناتهم من 4 ديسمبر والبداية بمادة الفيزياء، وتليها اللغة الإنجليزية، ثم اللغة العربية، ثم الدراسات الاجتماعية، وتليها مادة الرياضيات، ثم التربية الإسلامية، ثم الكيمياء، ثم العلوم الصحية، وأخيراً مادة الأحياء والتي تنتهي الخميس 14 ديسمبر.

وحددت وزارة التربية والتعليم مدة الامتحان بـ 120 دقيقة تشمل التهيئة «5 دقائق، وزمن الامتحان بـ100«دقيقة»، و«15» دقيقة للمراجعة، ولا يسمح بالخروج من قاعة الامتحان إلا بعد مرور ساعة من وقت بدء الامتحان في حالة رغبة الطالب.