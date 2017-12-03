محمد بن زايد يتلقى اتصالات هاتفية من ملك المغرب والرئيسين السوداني والفرنسي

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالات هاتفية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان الشقيقة، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا الصديقة، للتهنئة باليوم الوطني الـ 46 للدولة.

وعبّر الزعماء الثلاثة عن خالص التهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة المجيدة، معربين عن تمنياتهم للإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والتطور.

من جانبه، أعرب صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة، وفخامة الرئيس السوداني، وفخامة الرئيس الفرنسي، على مشاعرهم الطيبة تجاه الإمارات وشعبها، معرباً سموه عن سعادته بالعلاقات المتينة التي تجمع الإمارات مع هذه الدول وشعوبها الشقيقة والصديقة. وجرى خلال الاتصالات، استعراض العلاقات المتميزة والسبل الكفيلة بتطويرها.