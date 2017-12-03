برلماني مصري: دعم الإرهاب وراء أزمة الغذاء بقطر

القاهرة (مواقع إخبارية)

قال محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن أمير قطر تميم بن حمد، أصبح عاجزاً عن سداد الفجوة الغذائية الأساسية في قطر بعد إصراره على دعم الإرهاب ومحاولة إثارة القلاقل في الدول العربية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها دولته بعد إصرار دول الرباعي العربي على وقف قطر دعمها للإرهاب.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن محاولات أمير قطر لجلب 4000 بقرة من أستراليا والولايات المتحدة على متن طائرات للمساعدة في سد نقص الإمدادات من الغذاء والحليب في ظل المقاطعة التي تعيشها الإمارة وسط جيرانها، وفى محاولة منها لاحتواء الأزمات الاقتصادية المتتالية، غير مدروسة، وهو ما ظهر في المفاجأة التي تفجرت مؤخراً، أن معظم تلك الأبقار لا تدر حليباً كافياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة في قطر. وأضاف شعلان، أن استيراد 4000 بقرة من الولايات المتحدة وأستراليا، لسد العجز الذي خلفته المقاطعة في قطاع الألبان، بالإضافة إلى النقص في اللحوم يدل على فشل أمير قطر في إدارة أزمة الفجوة الغذائية هناك.