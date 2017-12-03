قطر وإيران تدعمان الحوثي لإشعال الفتنة في اليمن

أحمد مراد (القاهرة)

كشف سياسيون وباحثون عن أدوار عدة مشبوهة لعبتها قطر داخل اليمن منذ بداية أحداث الانتفاضة الشعبية، مؤكدين أن هذه الأدوار المشبوهة جاءت متوافقة مع المصالح المشتركة التي تجمع بين الدوحة وطهران واللتين حرصتا على دعم أنصار جماعتي «الإخوان» و«الحوثي» الإرهابيتين من أجل إشعال نيران الفتنة والصراع في صفوف المجتمع اليمني.

بداية، شدد السياسي اليمني الدكتور حمزة الكمالي، عضو مؤتمر الحوار الوطني، أن قطر لعبت أدواراً مشبوهة في الثورة اليمنية لتحقيق خططها مع طهران ضد دول المنطقة، موضحاً أن الحكومتين القطرية والإيرانية حرصتا على دعم أنصار جماعتي الإخوان والحوثي الإرهابيتين من أجل إشعال نيران الفتنة والصراع في صفوف المجتمع اليمني تمهيداً لفرض الهيمنة القطرية ـ الإيرانية على المشهد السياسي في اليمن.

وقال حمزة الكمالي: «لقد كان الدعم القطري لأنصار جماعة الإخوان في قطر واضحاً وظاهراً بشكل لافت للنظر منذ بداية أحداث الثورة اليمنية، وهو الأمر الذي ساهم في سيطرة أنصار الإخوان على مسار وتحركات الثورة اليمنية، وقد عملت قناة الجزيرة -التي تدار بشكل خاص من قبل عناصر الإخوان- على تأجيج الأوضاع وتهويلها، وإظهار الإخوان في صورة الجماعة الثورية التي تعمل على النهوض باليمن سياسياً واقتصادياً».

وأضاف الكمالي: «حرص الخطاب الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية أيضاً على دعم الحوثيين، وتبني سياستهم، وكان هذا الخطاب الإعلامي بمثابة دليل واضح على أن السياسة القطرية داعمة للحوثيين، وهو دعم بدأ منذ الحروب الأولى التي دارت بين الجيش اليمني والحوثيين في إقليم صعدة، حيث تبنت الدوحة رموز جماعة الحوثي، واستقبلتهم على أراضيها، وحرصت على تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لهم».