مبادرة سعودية لإعادة إعمار معبر جميمة مع العراق

بغداد (الاتحاد)

أفاد عضو مجلس محافظة المثنى، حارث لهمود، أمس بوجود مبادرة سعودية لترميم وبناء الجهة الخاصة بالعراق من منفذ جميمة الحدودي بين البلدين، مبيناً أن هذه البادرة جاءت لعجز الحكومة عن ترميم هذه الجهة بسبب الضائقة المالية.

وقال لهمود «هناك حديث يدور عن وجود مبادرة من الجانب السعودي لمساعدة العراق في ترميم الجهة الخاصة بالعراق من منفذ جميمة الحدودي بين البلدين، مضيفاً أن لهذا المنفذ مزايا كبيرة لاقتصاد العراق بشكل عام، ومحافظة المثنى بشكل خاص.

وأعلنت محافظة المثنى جاهزيتها لافتتاح المنفذ الحدودي مع السعودية.

وقال قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود «تم وضع الخطط الأمنية اللازمة بعد مناقشتها مع الحكومة المحلية والقيادات الأمنية، لتأمين افتتاح المنفذ».