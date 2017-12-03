السعودية: نفي رسمي لـ «المزاعم الواهية» بإلغاء حد الردة



تاريخ النشر: الأحد 03 ديسمبر 2017 الرياض(د ب أ) أكد مصدر رسمي سعودي، أن المزاعم التي يحاول البعض نشرها بحسن أو بسوء نية بأن المملكة ستقوم بإلغاء حد الردة «كاذبة وغير صحيحة جملة وتفصيلاً». ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس عن المصدر قوله إن «هذه المزاعم الواهية يكذبها النظام الأساسي للحكم، وما جرت عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها». وأكد المصدر أن «النيابة العامة شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه من قاموا بترويج هذه الأكاذيب المخالفة لدستور هذه البلاد».وشدد المصدر على أن هذا الموضوع محسوم وغير قابل للنقاش إطلاقاً في المملكة العربية السعودية». وكانت أنباء صحفية إلكترونية سعودية قالت، في وقت سابق أمس، إن مركز الحرب الفكرية السعودي، أكّد أن «الردة» ليست حداً شرعياً في الإسلام، بدليل موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على شروط صلح الحديبية، التي نصّت على أنه «من يرجع من المسلمين إلى مكة مرتدًا عن دينه (وكانت وقتئذ تحت سيادة قريش) ليس للنبي محمد المطالبة به».