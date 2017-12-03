الإمارات تشارك في منتدى حوارات المتوسط بروما

روما (وام)

شاركت الإمارات في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى حوارات المتوسط «ميد 2017» التي انطلقت في روما لبحث سبل التعاون المشترك من أجل «إحلال الاستقرار في مناطق الأزمات»، بحضور الرئيسين الإيطالي سيرجو ماتاريللا واللبناني ميشال عون. وافتتح أنجلينو ألفانو وزير الخارجية الإيطالي الفعاليات التي ترعاها وزارة الخارجية الإيطالية مع معهد الدراسات السياسية الإيطالي في إطار الحوارات المتوسطية.. مرحبا بكبار الشخصيات من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقيادات المنظمات متعددة الأطراف.

وترأس وفد الدولة أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، بحضور صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية. ويشارك في أعمال المنتدى المنعقد تحت شعار (ما وراء الاضطرابات.. أجندة إيجابية) 800 شخصية من رواد الأوساط السياسة والاقتصاد والمالية العالمية وممثلو 80 من مراكز الفكر والمؤسسات الدولية وباحثون وخبراء من 56 بلداً.

وتتركز نقاشات المنتدى لهذا العام على قضايا ذات صلة بتطورات الأوضاع في منطقة حوض البحر المتوسط ومن بينها الأمن المشترك ومكافحة الإرهاب ومستقبل منطقة الشرق الأوسط والهجرة والطاقة والنمو ودور المرأة والشباب لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وعلى هامش المنتدى، التقى عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي باولو غليزنتي المفوض العام الإيطالي لملف إكسبو دبي 2020.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجال المعارض الدولية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره، دعا الجرمن الجانب الإيطالي للمشاركة المتميزة في «إكسبو دبي 2020» الذي يتشاطر الجانبان في أهدافه وتطلعاته المتجسدة في موضوعه الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، معربا عن تطلعه إلى العمل من كثب مع إيطاليا للمساهمة في تقديم حدث مميز يخلف وراءه إرثا حقيقيا مستداما للأجيال المقبلة ويشكل فرصة فريدة لتسليط الضوء على قدرات الإمارات وإيطاليا على صعيدي الأبحاث والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والبيئة والتكنولوجيا والتعليم أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم.